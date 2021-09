“Vuelo suicida”: La conclusión del extenso reportaje televisivo sobre el accidente del CASA 212

En un reportaje extenso realizado por la periodista Macarena Pizarro, Chilevisión Noticias abordó los últimos antecedentes del fatal vuelo del Casa 212, a sólo dos días de cumplirse 10 años de la tragedia donde falleció el animador Felipe Camiroaga y otras 20 personas.

El informe habló con diversos protagonistas, que llegaron a una única gran conclusión: se trató de un “vuelo suicida”.

“Se cayeron antes de despegar. Mi impresión es esa”, señaló de entrada en el registro Pedro Forteza, piloto civil de vasta experiencia en vuelos a Juan Fernández, que habló ante las cámaras.

El profesional manifestó que “si yo hubiese estado en los pantalones de estos niños, en las condiciones que había, no voy pero ni muerto… La culpa no es de los pilotos, es de quienes los pusieron a hacer ese vuelo”.

En tanto, el abogado querellante Esteban Ovalle relató parte de las negligencias. Por ejemplo, contó que el avión iba sin tanques auxiliares de combustible, lo que lo obligaba a ser un vuelo “sólo de ida”, lo que no fue sindicado así desde un inicio.

“Era un vuelo destinado a ser con tanques subalares, es decir, esto es bien relevante, porque supone que iba a ser un viaje que tenia capacidad de retorno”, comentó.

Ahí, María Graciela Quinteros, madre de la teniente Carolina Fernández, reveló que el teniente Barría, jefe de su retoña, quiso probar los estanques, que estaban operativos, “pero los sacaron para privilegiar más pasajeros”.

Ovalle concluyó que “ese momento es crítico porque se transformó ese vuelo en un vuelo que hemos calificado como suicida”.

Exceso de pasajeros en el Casa 212

En tanto, Carlos Griffin, otro piloto de este tipo de aviones, se refirió también al hecho de haber privilegiado más pasajeros antes que los tanques.

“Si se instalaba ese kit se podía llevar a la mitad de los pasajeros, 10 pasajeros, en lugar de 18. Más dos tripulantes”, señaló.

Entonces, Macarena Pizarro le acotó que iban 21: 4 tripulantes y 17 pasajeros, a lo que él comentó “sin comentarios”, dando cuenta de que la decisión no habría sido la correcta.

De hecho, la periodista de CHV también hizo hincapié en que “la copia del cargamento de carga desaparece” y no se tiene registros de aquello.

El angustioso viento

Otro de los puntos que abordó el extenso reporte de CHV fue sobre las veces que el Casa 212 habría intentado llegar a tierra.

El avión habría dado por lo menos unas dos vueltas sobre la pista de aterrizaje, sin poder bajar debido a los fuertes vientos.

“No se les informó la intensidad del viento que había cuando llegaron los otros aviones”, comentó John Torres, en el reportaje, coordinador de vuelos civiles en la pista, aludiendo a un anterior vuelo que tuvo problemas, sólo minutos antes de la llegada del Casa 212 y que recién logró en su segundo intento posarse en la pista de aterrizaje.

Este vuelo habría dado un reporte de las difíciles condiciones climáticas en la isla, información que no se sabe si llegó hasta el avión de Camiroaga y el resto de los pasajeros.

“No habría procedimientos, no había altitudes mínimas, no había carta de aproximación”, explicó Maximiliano Delgado, otro de los abogados querellantes de las víctimas del Casa 212, quien dio cuenta de otra terrible negligencia: no podían saber la intensidad real del viento en la pista porque sólo había un funcionario en el lugar que prácticamente veía esto “al ojo”.

“Era un funcionario que estaba contratado para hacer el aseo en el aeródromo. Y este señor, mirando las nubes, y por su experiencia, determinaba la intensidad del viento y sus condiciones. Y eso lo reportaba al Casa 212”, mencionó.

De esta forma, el reportaje de CHV sobre el Casa 212 planteó varias negligencias que habrían sido las reales causales del accidente que costó la vida de Camiroaga y los otros 20 pasajeros, exculpando así a los pilotos. Y culminó diciendo que “los responsables de la operación Centauro siguen en la impunidad”.