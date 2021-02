Daza afirmó que migrantes irregulares en Chile con autodenuncia sí están contemplados en el Plan de vacunación contra el coronavirus

Durante la mañana de este jueves, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, afirmó que las personas extranjeras que están de forma irregular en el país y que tienen una autodenuncia por el hecho, están contempladas en el Plan de vacunación contra el coronavirus.

La autoridad sanitaria se refirió a la polémica resolución del Ministerio de Salud (Minsal) la cual restringe la inoculación para inmigrantes en Chile, y que fue duramente rechazada por la comunidad médica y especialistas.

Esto luego que el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, sostuvo en La Moneda que “los extranjeros que hayan entrado con visa de turista no van a poder vacunarse, los extranjeros que estén como turistas y no necesiten visa tampoco van a poder hacerlo, y en tercer lugar, tampoco van a poder acceder los que estén en una situación irregular, no van a poder hacerlo al menos que hayan pedido una visa temporal o definitiva“.

Al respecto, la subsecretaria explicó que “todas las personas que hoy están en Chile en forma irregular, según la información, todas las personas hacen una autodenuncia. Esas personas cuando hacen una autodenuncia inmediatamente pasan a ser parte del sistema de salud y esas personas ya están dentro del grupo de calendarización“.

Sin embargo, manifestó que mediante la resolución “lo que no queremos es que esto se transforme en adelante, que vengan personas en forma irregular a vacunarse. Por lo tanto, esas personas que van a ingresar en el futuro, obviamente, no van a ser priorizadas dentro de este calendario de vacunación”.

Finalmente, Daza reiteró que “las personas que hoy viven en Chile sí, esas personas ya están dentro del grupo”.