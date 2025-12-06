;

VIDEO. “Es un reconocimiento a la vigencia de la banda”: Denisse Malebrán por Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2025

En conversación con ADN, durante la Feria Pulsar, la líder de Saiko valoró el galardón que recibió la banda, que también está conformada por Mario Barrueto y Luciano Rojas.

Alejandro Basulto

Saiko habla con Sandra Zeballos

Saiko habla con Sandra Zeballos

11:54

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Consejo de Fomento de la Música Nacional, anunciaron este viernes a los ganadores del Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2025. Y, entre los premiados, figura Saiko.

La banda, liderada por Denisse Malebrán, obtuvo el premio en la categoría Música Popular. Horas después de recibir la distinción, el grupo, integrado también por Mario Barrueto y Luciano Rojas, se presentó en la Feria Pulsar 2025, cerrando el escenario Santander.

Al día siguiente, tras su show en el Centro Cultural Estación Mapocho, en el mismo espacio y evento, los integrantes de Saiko conversaron con Sandra Zeballos para ADN y compartieron su emoción por el reconocimiento.

Sandrita, estamos tan contentos. Oye, gracias porque ustedes fueron los primeros en contarlo en la radio. Estábamos tan sorprendidos como ustedes, muy emocionados, muy muy felices. Este reconocimiento, van a ser... en un poquito tiempo más, 27 años ya de trabajo”, expresó Denisse.

Es un premio en realidad a la música alternativa, porque Saiko es una banda conocida, popular, pero en realidad no es la música más popular de hoy en día, entonces fue una sorpresa”, añadió.

Luego, la artista chilena reflexionó: “Entiendo que obviamente es un reconocimiento a la trayectoria, pero también a la vigencia de la banda, ¿no? Que este año hemos estado, no hemos parado nunca, la verdad. Tuvimos que hasta bajar uno de los shows porque fue demasiado y ha sido un año hermoso”.

La cantante recordó un momento especial: “Tú me preguntaste el otro día en la radio, ‘¿qué premio te hace falta?’, realmente te dije ‘ninguno, porque ya recibí todo el cariño que he esperado’. Fui a un colegio, hace poco te contaba, y había, ¿cuántos? Mil niños tocando Lo que merece, Debilidad”.

Y yo no paraba de llorar, dije, ‘bueno, ya con esto no tengo nada más que hacer, estábamos’. Y fue muy lindo, la verdad es que no lo esperábamos. Y cuando uno no espera estas cosas, son mucho más bonitas”, concluyó la líder de Saiko.

