La temporada 2025 del fútbol chileno, está terminado. Este fin de semana, con la jornada 30, la Liga de Primera llega a su final con el campeón definido, pero con otras peleas aún por dar.

El sábado contará con cinco partidos en paralelo por la lucha de cupos internacionales y el último descenso. Precisamente ambas cosas estarán en juego en el extremo norte del país.

Deportes Iquique apela al milagro de salvar la categoría y no bajar a la Primera B. Para ello, debe ganar y esperar que Everton pierda. Si los ‘ruleteros’ empatan, así como Deportes La Serena pierde, entrará a jugar la diferencia de gol, la cual es desfavorable para los nortinos.

El problema es que al frente tendrá a una Universidad de Chile que sigue soñando con el “Chile 2″. Para ello, debe ganar y esperar que la UC pierda en Las Condes y O’Higgins tropiece en Rancagua. Si empata, postula al “Chile 3″, pero debe esperar que los celestes pierdan ante Everton. Si cae, irá a la Copa Sudamericana 2026.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Sábado 6 de diciembre

18:00 hrs | Deportes Iquique vs. Universidad de Chile | Tierra de Campeones