PREVIA. El descenso contra la Libertadores: Deportes Iquique y la Universidad de Chile juegan un partidazo por el Campeonato Nacional

Los ‘dragones celestes’ buscan salvarse del descenso frente a un cuadro ‘universitario’ que sigue soñando con el “Chile 2″. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Deportes Iquique se ve las caras con Universidad de Chile

Deportes Iquique se ve las caras con Universidad de Chile

La temporada 2025 del fútbol chileno, está terminado. Este fin de semana, con la jornada 30, la Liga de Primera llega a su final con el campeón definido, pero con otras peleas aún por dar.

El sábado contará con cinco partidos en paralelo por la lucha de cupos internacionales y el último descenso. Precisamente ambas cosas estarán en juego en el extremo norte del país.

Deportes Iquique apela al milagro de salvar la categoría y no bajar a la Primera B. Para ello, debe ganar y esperar que Everton pierda. Si los ‘ruleteros’ empatan, así como Deportes La Serena pierde, entrará a jugar la diferencia de gol, la cual es desfavorable para los nortinos.

El problema es que al frente tendrá a una Universidad de Chile que sigue soñando con el “Chile 2″. Para ello, debe ganar y esperar que la UC pierda en Las Condes y O’Higgins tropiece en Rancagua. Si empata, postula al “Chile 3″, pero debe esperar que los celestes pierdan ante Everton. Si cae, irá a la Copa Sudamericana 2026.

Deportes Iquique vs. La U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Deportes Iquique y la Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 6 de diciembre

  • 18:00 hrs | Deportes Iquique vs. Universidad de Chile Tierra de Campeones

El partido de la primera rueda

