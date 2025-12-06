;

Trágico desenlace: Fallece Martín Vallejos, el niño con cáncer cuyos padres caminaron desde Valdivia a La Moneda

El menor de 9 años murió este viernes sin poder acceder al costoso tratamiento en España por el que su familia recorrió más de 800 kilómetros.

Mario Vergara

Una profunda conmoción ha causado la noticia del fallecimiento de Martín Vallejos, el niño de 9 años cuya lucha contra un agresivo cáncer movilizó a sus padres a realizar una desesperada caminata desde Valdivia hasta Santiago. El deceso se produjo durante la tarde de este viernes, según confirmaron sus propios progenitores a través de la cuenta de Instagram de la campaña “Unidos x Martín”, donde miles de personas seguían día a día su estado de salud.

El pequeño padecía de Neuroblastoma de alto riesgo, una enfermedad oncológica que le fue diagnosticada a los 4 años y que, tras un periodo de remisión, regresó con fuerza en enero de este año. La única esperanza médica para Martín era un tratamiento de inmunoterapia con el fármaco Naxitamab, disponible exclusivamente en Barcelona, España. El costo inalcanzable de la terapia, avaluada en 1.200 millones de pesos, obligó a su familia a volcarse a las calles.

Una travesía de amor y sacrificio

Inspirada por el caso de Camila Gómez —madre de Tomás Ross—, Ailén Riquelme, madre de Martín, inició el 7 de junio de 2024 una caminata de más de 800 kilómetros desde la Región de Los Ríos hasta el Palacio de La Moneda. El objetivo era visibilizar la urgencia de su hijo y recaudar los fondos necesarios para salvarle la vida. A la cruzada se sumó también su padre, Miguel Vallejos, transformando su peregrinaje en un símbolo de la crisis que enfrentan las familias con hijos con enfermedades catastróficas en Chile.

A pesar del esfuerzo sobrehumano y la solidaridad de diversas comunas por las que pasaron, el tiempo jugó en contra. El cáncer avanzó de manera agresiva y los recursos no lograron reunirse en su totalidad para concretar el viaje y el tratamiento a tiempo. “Dios le llamó a descansar en sus brazos. Te amamos siempre, pochi de amor”, escribió la familia en su despedida pública, cerrando un capítulo que mantuvo en vilo a gran parte del país.

El último adiós

La comunidad que acompañó a la familia durante estos meses de angustia se prepara ahora para despedir al niño. Según informó el entorno cercano, los funerales de Martín se llevarán a cabo este sábado 6 de diciembre a las 12:00 horas en el Parque Las Flores de Melipilla, tras un servicio religioso.

La muerte de Martín Vallejos no solo deja un vacío en su familia, sino que reactiva el doloroso debate sobre la desigualdad en el acceso a la salud y la dependencia de la caridad pública para financiar tratamientos de alto costo que el sistema chileno no cubre. Su historia queda como testimonio del extremo sacrificio que miles de padres están dispuestos a realizar por la vida de sus hijos.

