¿Turismo sanitario? Gobierno restringió el acceso a vacunas contra el Covid-19 para extranjeros en Chile

“Los extranjeros que hayan entrado con visa de turista no van a poder vacunarse”, con estas palabras el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, salió a explicar el cambio en los criterios o -en la interpretación de la norma sanitaria, como lo calificó-, de los requisitos para que los extranjeros que se encuentren en Chile puedan acceder al proceso de vacunación masiva contra el coronavirus Covid-19 que se realiza en el país.

Todo esto luego que se conociera un reportaje emitido en medios peruanos, donde agencias de turismo ofrecían “promociones” para viajar al país y obtener las dosis del fármaco.

Al respecto, y ante la posibilidad de una “interpretación errada” de la norma -que en el sitio web oficial del gobierno señalaba hasta la semana pasada que cualquier persona que estuviese en el país podía acceder al medicamento-, el Ministerio de Salud actualizó la resolución con los requisitos explícitos para los extranjeros en Chile.

🔴COVID-19| Tras reportaje en Perú que promueve viaje y vacuna, la Seremi Paula Labra aclara que el proceso de vacunación en Chile es solo para residentes: "Aquellos que tienen nacionalidad chilena, visa de residencia, visa estudiante o están en tramitación de una visa temporal". pic.twitter.com/GAebKoonkO — Manu Palominos Malbrán (@manupalominos) February 10, 2021

“El proceso de vacunación en nuestro país está definido solamente para las personas que viven Chile; aquellos que tienen nacionalidad chilena, que tienen una visa de residencia, visa estudiante o están en tramitación de una visa temporal. Todas aquellas personas son las que se pueden vacunar“, explicó la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra.

En tanto, el canciller Allamand apuntó claramente que “los extranjeros que hayan entrado con visa de turista no van a poder vacunarse, los extranjeros que estén como turistas y no necesiten visa tampoco van a poder hacerlo, y en tercer lugar tampoco van a poder acceder los que estén en una situación irregular, no van a poder hacerlo al menos que hayan pedido una visa temporal o definitiva”.