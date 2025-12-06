“Nadie reclamó nada e inventan un penal”: La furia de Manuel Pellegrini tras la caída del Betis ante Barcelona

Este sábado, el Real Betis de Manuel Pellegrini no pudo hacer valer su localía y sufrió una dura derrota por 5-3 ante Barcelona en el Estadio La Cartuja de Sevilla, por la fecha 14 de La Liga de España.

Una vez consumada la derrota, el “Ingeniero” habló en conferencia y realizó un crítico análisis del partido: “Nos faltó efectividad para concretar las ocasiones del primer tiempo. Fue la diferencia en el primer tiempo, ellos tuvieron las mismas y las metieron. Nos tocó un Barcelona muy efectivo”.

“No creo que nos haya faltado agresividad. Fue un partido nefasto en el lado defensivo. Éramos la segunda mejor defensa del campeonato, pero tuvimos esas carencias. Tuvimos tanta llegada como ellos, pero fueron más efectivos. Luego no bajamos los brazos pese a ese tanto conflictivo”, añadió.

Al margen de su autocritica, Pellegrini no ocultó su molestia contra el árbitro tras un cuestionando penal anotado por Lamine Yamal, que significó el quinto tanto culé. “Nunca hay que bajar los brazos. Ese penal que le pega a Bartra antes en el cuerpo... Hay un VAR, ellos saben lo que hacen", señaló.

“Era un partido que está 4-1, nadie reclamó nada e inventan un penal para estirar más el marcador. Estábamos 4-1 en ese momento, no recurro al penal para justificar la derrota, no hemos perdido por eso, pero valoro no haber bajado los brazos. Luego metimos un par de goles y ocasiones”, complementó.

En esa línea, el técnico chileno remarcó: “No me parece penal. Los árbitros vienen a dar charlas y dicen que si pega antes en el cuerpo no es penal. Pasa todo lo contrario de lo que nos explican a inicios de temporada. Pero fue el quinto gol... No nos afectó moralmente. No puedo dar una opinión exacta porque no lo vi de nuevo”.

Finalmente, el entrenador del Real Betis defendió el uso del VAR, pero criticó la mala aplicación por parte de los jueces. “Yo soy un defensor del VAR, pero el árbitro es el que debe tomar la decisión. No echemos la culpa al VAR de las decisiones que toma el árbitro. Pero viendo la Copa del Rey, el VAR es absolutamente necesario para el fútbol”, sentenció.