¿Es verdad que no se puede tomar alcohol? Expertos aclararon algunos mitos sobre la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19

La confirmación de parte del Ministerio de Salud (Minsal) de un acuerdo para importar la denominada vacuna rusa contra el coronavirus Covid-19, Sputnik V, a Chile que se concretaría en abril de este año, abrió las dudas sobre su efectividad y algunos mitos que se divulgaron sobre el fármaco que fue ampliamente cuestionado por la comunidad científica hace unos meses, opinión que cambió drásticamente hace algunos días.

Sí, porque luego que la prestigiosa revista The Lancet asegurara que el fármaco desarrollado por Rusia tiene una efectividad de 92%, las dudas de los expertos se disiparon y ahora el llamado es a confiar en el medicamento, y de paso dejar de creer en ciertos mitos que lo rodean.

Los mitos: ¿Se puede consumir alcohol?

Una de las principales creencias en torno a la vacuna rusa es justamente la supuesta prohibición que habría de consumir bebidas alcohólicas durante varias semanas, luego de recibir la primera dosis del fármaco, ante lo cual uno de los expertos consultados por ADN dijo que ese mito se basa en la opinión de una autoridad rusa que fue “sacada de contexto”.

“No hay ninguna evidencia que demuestre que los sujetos vacunados puedan no tomar alcohol. Esto se sacó de contexto de una autoridad rusa porque hay mucha preocupación en ese país de la ingesta de alcohol de la población en general, especialmente en los jóvenes… Excepto en casos de falla hepática o cosas así, no tiene sentido andar propagando ese mito”, explicó el doctor Felipe Rivera, broncopulmonar de Clínica Dávila.

Un poco más cauto fue sobre este tema el infectólogo de la Clínica Las Condes, doctor Rodrigo Blamey, agregando que si bien no hay estudios específicos al respecto, “podemos decir que dado que cualquier vacuna va a gatillar una respuesta inmune potente en el organismo, la recomendación es evitar la ingesta alcohólica para no confundir los síntomas y evitar cualquier influencia en la capacidad de montar esta respuesta inmune, el consejo es evitar el consumo de alcohol”.

¿Es segura?

La seguridad de la vacuna es uno de los puntos que más se cuestionó cuando el gobierno de Vladimir Putin anunciaba que comenzaba su prueba en humanos, esto porque se negó a entregar todos los antecedentes del medicamento. Sin embargo, los dos médicos consultados coincidieron en que actualmente no hay duda de la seguridad y efectividad de Sputnik V.

“Está corroborado por importantes revistas científicas internacionalmente, que demuestran que su seguridad es indiscutible. En cuanto a su eficacia, tiene sobre el 90% de protección especialmente como gran parte de las vacunas, en casos más graves y de hospitalización”, dijo Rivera.

A esto, Blamey apuntó que “la composición de esta vacuna es un vector viral que es una mezcla de dos tipos de adenovirus, es una plataforma que ha sido utilizada anteriormente, y no reviste mayor riesgo para la seguridad de la población que lo va a recibir, y según lo que se publicó, son dos dosis separadas por tres semanas”.

Finalmente el doctor Rivera puntualizó que “otro mito es que la vacuna rusa no entregó toda la información, eso en principio fue cierto, toda vez que se lanzó la vacunación antes de terminar un estudio en fase tres, pero actualmente todos los antecedentes están expuestos y por lo tanto podemos contar con esta vacuna para que nuestra población se pueda vacunar”.