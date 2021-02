The Lancet: vacuna contra el Covid-19 Sputnik V mostró 91,6% de eficacia en estudio

La prestigiosa revista científica The Lancet dio a conocer este martes los resultados preliminares de un ensayo con casi 20.000 participantes de Fase III de la vacuna rusa Sputnik V, los cuales mostraron un 91,6% de eficacia para prevenir el coronavirus Covid-19.

Cabe recordar que el desarrollo del Centro Gamaleya arrastraba una objeción científica sobre la validación de los ensayos en esta etapa revisados por pares internacionales, lo que se resolvió con esta publicación y se dio fin al escepticismo.

“El desarrollo de la vacuna Sputnik V fue criticado por su precipitación, el hecho de que se saltó etapas y por una ausencia de transparencia. Pero los resultados aportados son claros y el principio científico de esta vacuna quedó demostrado”, sostuvieron los profesores británicos Ian Jones y Polly Roy en un comentario publicado junto al estudio.

En el análisis intermedio de eficacia del ensayo, aleatorizado, de doble ciego y controlado por placebo, los resultados de 19.866 voluntarios fueron incluidos el análisis de eficacia (14.964 recibieron la vacuna y 4.902 el placebo), las dos dosis de Sputnik V, administradas con 21 días de diferencia, demostraron una eficacia del 91,6% contra el Covid-19. El cálculo se basa en el análisis de 78 casos confirmados identificados en el grupo de placebo (62 casos) y en el grupo que recibió la vacuna (16 casos).

La revista destaca que no se consideraron eventos adversos asociados a la vacuna. Además, señalaron que subanálisis de 2.000 adultos mayores 60 años sugiere que la vacuna rusa es igualmente eficaz y bien tolerada en este grupo, pero destacaron que “se necesita más investigación para confirmar los resultados en aquellos que pertenecen a grupos de riesgo no representados y etnias no blancas”.

De igual forma, el análisis incluye solo casos sintomáticos de Covid-19, y los autores señalan que se necesita más investigación para comprender la eficacia de la vacuna en pacientes asintomáticos, la transmisión y cuánto tiempo puede durar la protección.

El medicamento ya se ha registrado en 16 países, incluidos Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela.

NEW—Interim analysis of Russian #COVID19 #vaccine phase 3 trial involving nearly 20,000 participants suggests a two-dose regimen has an efficacy of 91.6% against symptomatic #COVID19. No serious adverse events were deemed to be associated with vaccination. https://t.co/40sM7f2nbS pic.twitter.com/Hzrs34uCWr

— The Lancet (@TheLancet) February 2, 2021