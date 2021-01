“Un giro hacia el control político”: expertos critican el cambio que tendrá el Departamento de Epidemiología del Minsal

Controversia causó un oficio del Ministerio de Salud con fecha del pasado jueves 14 de enero, el que informó que el Departamento de Epidemiología dependerá directamente de la jefatura de gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública, organismo de la cartera que encabeza Paula Daza.

Dicha oficina estaba regulada por la División de Planificación Sanitaria (Diplas), entidad de carácter técnica. El traspaso generó polémica desde la comunidad científica y la opinión pública, ya que el departamento quedará en un sitio en el organigrama vinculado a lo político.

Este lunes, la subsecretaria Daza afirmó en el balance diario entregado por la autoridad sanitaria que “el Departamento de Epidemiología ha crecido mucho durante la pandemia y ha cobrado una relevancia fundamental en esta pandemia, y con esta resolución lo que se quiere es empoderar al departamento de la misma forma que se ha hecho con los otros departamentos“.

El “filtro político”

De hecho, algunos expertos no ven con buenos ojos esta determinación del Minsal. El epidemiólogo y académico de la Usach, Christian García, afirmó que “la decisión de pasar un departamento del área técnica al gabinete básicamente es un giro hacia el control político. La jefa de gabinete es una persona de confianza de la subsecretaria”.

“Esto preocupa porque en momentos de la pandemia, por varios meses, se ha criticado no solamente en Chile, sino en todo el mundo, el tema de la transparencia y la manipulación de datos genera suspicacias. También creo que no es una muy buena señal respecto al mismo departamento, significa que la jefatura que hay hoy en día no tiene la capacidad de hacer lo que tiene que hacer”, evaluó el doctor en Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh.

Según el experto, este traslado implica que toda la coordinación que se venía dando con los departamentos de Epidemiología de las Seremis de Salud “va a pasar por un filtro político y es lo que justamente hemos estado abogando a que eso no pase, porque nuevamente generaría un manejo político de la pandemia, como ya lo vimos cuando estaba el ministro (Jaime) Mañalich“.

“Generará no solamente problemas de transparencia, sino que también de manejo técnico, porque ninguna de las personas dentro del gabinete, ni la subsecretaria, ni sus asesores directos, tienen experiencia en epidemiología, control de pandemia ni epidemiología de enfermedades transmisibles”, concluyó García.

“Desmantelar la institucionalidad sanitaria”

El académico de Salud Pública de la Universidad de Chile, el doctor Cristóbal Cuadrado, destacó a su vez que el Departamento de Epidemiología “es uno de los más antiguos que tiene el Ministerio de Salud, encargado de actividades fundamentales y estructurales de lo que realiza el ministerio en su rol de autoridad sanitaria”.

En esa línea, el especialista indicó que este cambio “implica que su dependencia va a estar directamente dada por la autoridad política de la subsecretaria y sus asesores, que hay que decirlo, son asesores designados a dedo que no han tenido concursos de ningún tipo. Ante ese tipo de personas van a tener que responder de manera directa los equipos técnicos a cargo de los datos y estadísticas de la pandemia”.

“Creo que esto va en la dirección contraria a lo que necesitamos, que es una gestión mucho más profesionalizada, mucho más técnica, en la cual la autoridad política no esté interfiriendo“, remarcó Cuadrado. “Es difícil de entender la medida y parece más bien una acción que apunta a desmantelar la institucionalidad sanitaria, algo que lamentablemente hemos visto de manera sistemática en la gestión de este Gobierno”.

En entrevista con ADN Hoy, el académico Ricardo Baeza-Yates, del Departamento de Ciencias de la Computación de dicha casa de estudios e investigador senior del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, fue consultados sobre este cambio.

“Es complicado, porque creo que un Departamento de Epidemiología tiene que ser evidentemente técnico. Pareciera que el movimiento lo pone a un nivel más político y cuando hay información no sé si eso permite aumentar o disminuir la transparencia“, indicó el investigador.

Añadió que “quiero ver qué es lo que pasa a partir de hoy día, si algo cambia o no, porque yo creo que lo que habría hecho es comunicar mejor los datos, independientemente de la estructura jerárquica del ministerio”.