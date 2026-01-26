Decretan arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para imputado por megaincendio en el Biobío

El Juzgado de Garantía de Concepción decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para un imputado por su presunta responsabilidad en el megaincendio que afectó a la región del Biobío y que dejó 20 personas fallecidas, además de decenas de heridos y extensos daños materiales.

La resolución se adoptó durante la audiencia de formalización, donde el tribunal rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía.

El juez estimó que, según los antecedentes expuestos, no es posible atribuir al imputado la responsabilidad directa por el estado de la cabaña ni de la estufa artesanal utilizada como cocina, ya que ambos elementos habrían sido proporcionados por su empleador.

También se consideró que Luna no registra antecedentes penales, ha colaborado con la investigación y no existe riesgo de fuga.

22 mil hectáreas afectadas

De acuerdo con la indagatoria, el incendio se originó la tarde del 17 de enero de 2026 en el sector El Pino de Concepción, cuando el imputado utilizó una estufa artesanal sin sistemas de seguridad, lo que habría provocado la ignición de la vegetación cercana.

Las llamas se propagaron rápidamente por las condiciones del terreno y el viento, avanzando hacia zonas forestales y posteriormente a las comunas de Penco y Tomé.

El siniestro derivó en un megaincendio de gran magnitud que dejó 14 personas lesionadas, cerca de 9.000 viviendas dañadas y más de 22 mil hectáreas afectadas. El tribunal fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.