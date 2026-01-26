;

Decretan arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para imputado por megaincendio en el Biobío

El tribunal descartó la prisión preventiva y fijó seis meses de investigación, considerando la colaboración del acusado y los antecedentes sobre el origen del siniestro.

Martín Neut

Imputado

Imputado / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

El Juzgado de Garantía de Concepción decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para un imputado por su presunta responsabilidad en el megaincendio que afectó a la región del Biobío y que dejó 20 personas fallecidas, además de decenas de heridos y extensos daños materiales.

La resolución se adoptó durante la audiencia de formalización, donde el tribunal rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía.

El juez estimó que, según los antecedentes expuestos, no es posible atribuir al imputado la responsabilidad directa por el estado de la cabaña ni de la estufa artesanal utilizada como cocina, ya que ambos elementos habrían sido proporcionados por su empleador.

También se consideró que Luna no registra antecedentes penales, ha colaborado con la investigación y no existe riesgo de fuga.

22 mil hectáreas afectadas

De acuerdo con la indagatoria, el incendio se originó la tarde del 17 de enero de 2026 en el sector El Pino de Concepción, cuando el imputado utilizó una estufa artesanal sin sistemas de seguridad, lo que habría provocado la ignición de la vegetación cercana.

Las llamas se propagaron rápidamente por las condiciones del terreno y el viento, avanzando hacia zonas forestales y posteriormente a las comunas de Penco y Tomé.

El siniestro derivó en un megaincendio de gran magnitud que dejó 14 personas lesionadas, cerca de 9.000 viviendas dañadas y más de 22 mil hectáreas afectadas. El tribunal fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad