FOTOS. Estados Unidos incluye a 42 chilenos en listado “Lo peor de lo peor” de ICE: revisa los delitos atribuidos

La plataforma del DHS expone identidades, imágenes y ciudades de detención, junto a imputaciones como fraudes, robos, receptación y posesión de sustancias ilícitas.

Martín Neut

ICE - Chilenos

ICE - Chilenos / CHARLY TRIBALLEAU

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) incluyó a 42 ciudadanos chilenos en el sitio web “Arrestados: Lo Peor de Lo Peor”, una plataforma pública lanzada en diciembre pasado que reúne información de extranjeros detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La iniciativa busca visibilizar a personas consideradas por la autoridad estadounidense como delincuentes prioritarios dentro de su política migratoria.

Según explicó el propio DHS, el objetivo del portal es denunciar a “los peores delincuentes extranjeros” arrestados en el país.

En esa línea, desde la institución señalaron que, “bajo el liderazgo de la secretaria Noem, los hombres y mujeres trabajadores del DHS y el ICE están cumpliendo la promesa del presidente Trump y llevando a cabo deportaciones masivas, comenzando con los peores de los peores”, lo que incluye a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

Los delitos de los chilenos

A través de filtros por nacionalidad, el sitio permite acceder a los nombres, fotografías, lugar de detención y delitos imputados a los ciudadanos chilenos, quienes figuran junto a personas de otros países de la región.

Entre los ilícitos más recurrentes atribuidos a los chilenos detenidos por ICE se encuentran robos, fraudes, recepción de especies robadas, uso ilegal de tarjetas de crédito y posesión de drogas, de acuerdo con la información publicada por la autoridad migratoria estadounidense.

ICE - Chilenos

ICE - Chilenos

