Investigador Ricardo Baeza-Yates y cambios en Plan Paso a Paso: “Sería un error monumental ampliar las famosas cuarentenas dinámicas”

El investigador Ricardo Baeza-Yates, director de los programas de postgrado de ciencia de datos de Northeastern University y exvicepresidente de Investigación de Yahoo Labs, se refirió a las cifras que deja el coronavirus Covid-19 en Chile.

“No se pueden comparar los casos de hoy con los del pasado, porque ahora estamos haciendo 3 veces más tests. El peor caso que hubo en enero fue equivalente a abril, cuando empezó a subir la montaña que tuvimos en junio”, comenzó sosteniendo en ADN Hoy.

“No estamos tan mal (respecto a casos), pero tenemos mucha más movilidad y una variante nueva que es más contagiosa”, destacó.

“Los datos del presente son las personas que están en la UCI y lamentablemente ese número en el último mes ha aumentado más de un 60%, es decir, estamos ya sobre mil y ese número sí es equivalente a uno de mayo”, indicó, agregando que esto sí es “preocupante“.

“Los lugares donde se ve que hay que preocuparse más son en estos momentos Magallanes, Antofagasta, Arica, Los Lagos“, afirmó.

Cuarentenas

De igual forma, sobre los cambios en el Plan Paso a Paso que podrían comunicarse este lunes, expresó: “Si el anuncio es que van a ampliar las famosas cuarentenas dinámicas, yo creo que sería un error monumental, que eso ya ocurrió en abril pasado y no puede repetirse”.

“La idea de cuarentenas dinámicas era originalmente dinámicas en el tiempo, no en el espacio”, señaló.

“Hacerlo por regiones, en una ciudad que tiene tan alta movilidad como Santiago es un error conceptual, es decir, nunca puedes evitar que alguien no cruce una calle y pase de una comuna a otra”, expuso.

“Creo que lo único que serviría hacer a estas alturas es una cuarentena muy corta, pero muy estricta de dos semanas“, planteó, incluso permitiendo los permisos de vacaciones, pero con el compromiso que las personas que los usen, no tengan contacto con otras personas en dos semanas.

Además, señaló que la cuarentena tendría que ser “con ayuda económica del gobierno a las personas que tienen que subsistir por dos semanas y no pueden hacerlo si no van a trabajar, y realmente el virus casi desaparecería, porque si no hay contacto por dos semanas, el virus no puede mantenerse activo”, concluyó.