;

RallyMobil oficializa su calendario para la temporada 2026: conoce las localidades

La máxima competencia del rally chileno oficializó este lunes las regiones en las regiones en la que se correrá.

Nicolás Lara Córdova

RallyMobil oficializa su calendario para la temporada 2026: conoce las localidades

RallyMobil oficializa su calendario para la temporada 2026: conoce las localidades / Daniel Pino/UnoNoticias

El Copec RallyMobil entregó este lunes el calendario oficial para la temporada 2026 junto con las localidades en la que se competirá. Este contará con ocho rondas que llevará a la máxima competencia del rally chileno por todo el país.

Revisa también:

ADN

Esta será la 26° temporada del RallyMobil la que contará con la presencia de las series RC2, RC3, RC4 y Copa GT2i, la cual entregará una variedad en la competencia, pensando en la fecha del Mundial que se realizará por quinta vez en el Biobío.

¿Cuándo y dónde se correrá el RallyMobil 2026?

El RallyMobil arrancará el próximo 13 de marzo en Curicó, primera ronda que culminará el 15 del mismo mes.

Luego, la caravana tendrá que movilizarse hasta Los Andes cuando se compita la segunda ronda desde el 10 al 12 de abril.

La fecha clave será la sexta ronda en la que se realizará el WRC Rally Chile BioBío desde el 10 al 13 de septiembre y que traerá a los máximos exponentes del rally mundial.

El RallyMobil finalizará el 3 al 6 de diciembre con el retorno de la Región de Coquimbo a la máxima competencia del rally nacional.

Revisa el resto del calendario a continuación:

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad