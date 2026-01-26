RallyMobil oficializa su calendario para la temporada 2026: conoce las localidades / Daniel Pino/UnoNoticias

El Copec RallyMobil entregó este lunes el calendario oficial para la temporada 2026 junto con las localidades en la que se competirá. Este contará con ocho rondas que llevará a la máxima competencia del rally chileno por todo el país.

Esta será la 26° temporada del RallyMobil la que contará con la presencia de las series RC2, RC3, RC4 y Copa GT2i, la cual entregará una variedad en la competencia, pensando en la fecha del Mundial que se realizará por quinta vez en el Biobío.

¿Cuándo y dónde se correrá el RallyMobil 2026?

El RallyMobil arrancará el próximo 13 de marzo en Curicó, primera ronda que culminará el 15 del mismo mes.

Luego, la caravana tendrá que movilizarse hasta Los Andes cuando se compita la segunda ronda desde el 10 al 12 de abril.

La fecha clave será la sexta ronda en la que se realizará el WRC Rally Chile BioBío desde el 10 al 13 de septiembre y que traerá a los máximos exponentes del rally mundial.

El RallyMobil finalizará el 3 al 6 de diciembre con el retorno de la Región de Coquimbo a la máxima competencia del rally nacional.