Caso “trama bielorrusa”: Eduardo Lagos reconoce pagos para influir en fallos de Ángela Vivanco

El testimonio del abogado destapó el presunto mecanismo de sobornos para influir en fallos clave de la Corte Suprema.

Javiera Rivera

El abogado Eduardo Lagos, actualmente en prisión preventiva en Capitán Yáber, reconoció haber participado en el pago de sobornos destinados a influir en las decisiones judiciales de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Esto, en el marco del denominado caso “trama bielorrusa”.

En su declaración del pasado 6 de enero, que se extendió por más de ocho horas, Lagos admitió que se realizaron transferencias a Gonzalo Migueles —pareja de Vivanco— entre 2023 y 2024.

Lo anterior, con el objetivo de asegurar votos favorables en los litigios que enfrentaban al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) contra Codelco. Según su versión, los montos habrían superado los detectados hasta ahora por el Ministerio Público y alcanzarían, al menos, los $115 millones.

De acuerdo con el testimonio, fue su socio Mario Vargas quien propuso el mecanismo de pagos y se encargó de ejecutar las transferencias. Lagos aseguró que cada desembolso fue acordado previamente con Migueles y que se concretó antes de resoluciones clave de la Corte Suprema.

“Los pagos fueron negociados antes de cada sentencia”, declaró ante los fiscales.

La investigación apunta a que Vivanco firmó al menos seis fallos y resoluciones entre 2023 y 2024 que beneficiaron directamente a CBM, obligando a Codelco a desembolsar más de $17 mil millones. Según Lagos, la propia exministra habría asesorado a los abogados antes de presentar ciertos recursos, los que posteriormente fueron resueltos a favor del consorcio.

“Ángela Vivanco nos asesoró directamente para la tramitación del recurso (…) que después ella misma falló”, afirmó Lagos en su declaración, la cual ya forma parte de la carpeta investigativa.

El abogado también sostuvo que en el ambiente judicial se comentaba la existencia de pagos irregulares. “Era una cuestión conocida en el medio, esto es la venta de fallos de Vivanco”, señaló.

Actualmente, Lagos, Vargas y Migueles se encuentran en prisión preventiva, mientras que Vivanco fue detenida el pasado domingo en su domicilio en Las Condes y este lunes comenzó su formalización por cohecho y lavado de activos. La fiscalía solicitó su prisión preventiva.

Pese a que Lagos había firmado un acuerdo de colaboración eficaz, días después se retractó, negándose a firmar el acta de su declaración. No obstante, el Ministerio Público confirmó que su testimonio mantiene plena validez probatoria.

