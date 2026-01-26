Colo Colo suma a un nuevo refuerzo: fichaje inminente / Cristofer Devia/ Uno noticias

Colo Colo está cerca de sumar a su quinto refuerzo para la temporada 2026. En las últimas horas apareció un nuevo nombre en la lista de Fernando Ortíz.

Según información de ADN Deportes, Lautaro Pastrán llegará a préstamo con opción de compra a las filas del ‘Cacique’ luego de alcanzar un acuerdo con Belgrano de Córdoba, club dueño de su pase.

El directorio de Blanco y Negro deberá aprobar la llegada del delantero de 23 años el próximo miércoles 28 de enero.

Así, Pastrán regresará al fútbol chileno tras su paso por Liga de Quito. En nuestro país jugó en dos etapas en Everton de Viña del Mar.

En la última temporada con el equipo ecuatoriano, Pastrán jugó 49 partidos en los cuales anotó dos goles y aportó con cuatro asistencias.