Gendarmería y “Nano” Calderón en Santiago 1: “Está en aislamiento individual por 14 días para efecto de descartar contagio por Covid-19”

El jefe del Área de Procedimientos de Gendarmería, comandante Jorge Martin, se refirió este viernes en ADN Hoy al ingreso de Hernán “Nano” Calderón al Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Cabe recordar que fue trasladado este jueves al lugar, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago revirtiera la decisión del Juzgado de Garantía de permitir mantuviera su prisión preventiva en la clínica psiquiátrica El Cedro.

“Una vez que ingresa al recinto penitenciario, y de acuerdo a los protocolos que maneja Gendarmería en el contexto de pandemia que estamos viviendo, el imputado fue ingresado a un área de salud del recinto penal con el fin de cumplir una cuarentena preventiva a objeto de detectar cualquier tipo de contagio por Covid-19 y también para evaluación médica“, detalló el comandante Martin.

Aclarando que esta situación es igual para todos. “En este contexto de pandemia y dentro de los protocolos que maneja Gendarmería, cualquier ingreso a cualquier recinto del país se le debe aplicar este periodo de cuarentena“.

Además, indicó que Calderón Argandoña está en “aislamiento individual por 14 días para efecto de descartar contagio por Covid-19 y para evaluación médica. No debemos olvidar que también este imputado tiene antecedentes médicos que así lo justifican”.

De igual forma, afirmó que el traslado de Nano desde la clínica psiquiátrica a la cárcel fue “bajo los estándares normales, no hubo ningún tipo de alteración, el imputado no generó ningún tipo de inconveniente o problema. En definitiva, no se ha reportado ningún tipo de situación especial respecto al interno”.

Grilletes y esposas en clínica psiquiátrica

Por otra parte, el comandante Martin se refirió a las acusaciones sobre un trato degradante hacia el imputado por el uso grilletes y esposas en la clínica psiquiátrica que estuvo, situación de denunció su defensa y su madre, Raquel Argandoña.

“Nosotros podemos entender el dolor que puede sentir una madre de una persona que está privada de libertad, pero lo que hizo Gendarmería fue la aplicación de un protocolo de seguridad de acuerdo al lugar donde se encontraba internado”, señaló.

“La clínica psiquiátrica no posee barreras de contención, no tiene los mismos elementos que un recinto penitenciario, por lo tanto Gendarmería debe aplicar un protocolo, diversos mecanismos para garantizar la permanencia del sujeto respecto a la medida cautelar dispuesta por el tribunal, a objeto de evitar una fuga“, explicó.

“En ese sentido, tratándose de un recinto externo que no cuenta con medidas de seguridad, Gendarmería aplicó algún tipo de elementos de sujeción en horarios determinados, pero en días posteriores las condiciones fueron cambiando y se fueron adecuando la rigurosidad en ciertas medidas“, concluyó.