Raquel Argandoña reclamó por malos tratos a su hijo Nano Calderón: “Hasta a un perro lo soltái pa’ caminar”

“¡Hasta a un perro lo soltái pa’ caminar! Es injusto, es injusto“. Con estas palabras y entre lágrimas, Raquel Argandoña reclamó este martes por el trato de los custodios de Gendarmería que resguardan a su hijo Hernán “Nano” Calderón, quien cumple prisión preventiva en la clínica psiquiátrica El Cedro de La Reina, tras ser formalizado por parricidio frustrado.

Durante esta jornada, la defensa del joven imputado dio cuenta de “tratos crueles e inhumanos”, tales como “se ha mantenido engrillado de pies y manos, día y noche, y no se lo deja caminar ni salir de la pieza, incomunicado y no dejándolo tener tratamiento médico”.

En las afueras del recinto psiquiátrico, Argandoña dialogó brevemente con la prensa y aseguró que su hijo aún no había sido diagnosticado por los especialistas.

“Se toma la decisión de traerlo a esta clínica para que pueda ser tratado de una enfermedad, pueda ser rehabilitado. Lo que vemos hoy día en la actuación de Gendarmería es totalmente opuesta a lo que dijo la magistrado. Están tratando de evitar que mi representado pueda tener algún tratamiento médico“, subrayó a su vez el abogado Mario Vargas.

El defensor agregó que “no dejan entrar a los doctores, no dejan que los psiquiatras puedan trabajar con él, no dejan que la madre entre, lo tienen incomunicado, no dejan que reciba llamadas, lo tienen encadenado las 24 horas del día. Para dormir, para ducharse y para comer, con tres gendarmes dentro de la pieza y además con bastante maltrato”.

Cabe destacar que Vargas y su colega Eduardo Lagos presentaron una cautela de garantía y un amparo judicial producto de estos hechos.