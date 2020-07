Iván Moreira renunció a la jefatura de la bancada de senadores UDI

Tras anunciar su apoyo al proyecto del retiro del 10% de los fondos de las AFP, el senador UDI Iván Moreira renunció como jefe de la bancada de los senadores gremialistas.

El parlamentario explicó a ADN que tomó la decisión “para darle mayor libertad a la UDI a los senadores” del partido.

“Así mismo estoy disponible cuando lo requiera el tribunal supremo de la UDI, porque no he cometido ningún delito. El único delito que he cometido es ayudar al que esta sufriendo”, agregó.

Durante la noche del viernes, Moreira anunció que votará a favor del proyecto para retirar fondos previsionales para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19.

Además, entregó su apoyo a los tres diputados de la UDI que pasaron al tribunal supremo del partido por apoyar la idea.

“Soy firme partidario de la libertad individual. Por ello, respaldo a los diputados de la UDI que votaron a favor del proyecto de retiro del 10% en la Cámara de Diputados. Los voy a acompañar, los voy a defender en todas las instancias necesarias, porque creo que la UDI lamentablemente ha transgredido la ley”, dijo.