Senador UDI Iván Moreira anunció que votará a favor de retiro de fondos de pensiones

Este viernes, en un punto de prensa, el senador Iván Moreira respaldó públicamente a los tres diputados que renunciaron durante esta jornada a la colectividad gremialista, tras ser cuestionados por votar a favor del proyecto que permite el retiro del 10% de fondos de AFP.

Los parlamentarios Álvaro Carter, Sandra Amar y Virginia Troncoso optaron por dejar el partido, luego de ser llevados ante el Tribunal Supremo por su respaldo a la iniciativa. En la misma situación se encuentran los también diputados Pedro Álvarez-Salamanca y Cristhian Moreira, este último, hermano del senador.

“Soy y siempre he sido un defensor de la propiedad privada, del mercado, de la competencia, y he luchado por una sociedad más próspera. Yo no estoy en política para defender a las AFP, estoy en política para defender a Chile y esa es la historia y la trayectoria de mi vida política“, afirmó Iván Moreira en su introducción.

Agregó que “no estoy disponible para votar un sistema único de reparto de pensiones. Tampoco estoy disponible para permitir la expropiación de los fondos individuales, porque ésas son recetas fracasadas del socialismo en el mundo. No caigamos en la campaña del terror, no está en juego aquí la expropiación de los fondos de las personas, porque eso sí que lo vamos a impedir”.

Moreira continuó diciendo que “soy firme partidario de la libertad individual. Por ello, respaldo a los diputados de la UDI que votaron a favor del proyecto de retiro del 10% en la Cámara de Diputados. Los voy a acompañar, los voy a defender en todas las instancias necesarias, porque creo que la UDI lamentablemente ha transgredido la ley“.

Junto con expresar su apoyo a los parlamentarios cuestionados, especialmente a su hermano Cristhian, el senador sostuvo que “lamento profundamente la censura, las amenazas que ha intentado imponer la UDI, pero ello me ha dado fuerzas para adelantar mi decisión”.

“He visto cómo los chilenos padecen por esta crisis. He escuchado sus quejas, sus lamentos, sus necesidades y por ello hoy anuncio mi intención de apoyar el retiro de fondos. Eso sí, con mucha fuerza, aviso que estoy disponible para votar a favor del retiro, pero quiero comunicarles que sólo para aquellos que realmente lo necesiten“.

En esa línea, Moreira anunció que presentará una indicación al proyecto el próximo lunes, “porque no estoy para ayudar a los que más tienen, a que saquen su plata sin impuestos para llevarlas a una APV o a un fondo mutuo. Ahí no estoy de acuerdo. Voy a votar a favor del retiro para aquellos que lo necesiten, con la convicción, porque con mi voto espero contribuir a la paz social en momentos difíciles y de incertidumbre y colaborar con el Gobierno para que podamos salir fortalecidos de esta crisis sanitaria, económica y social”.

“Mi voto es un acto humanitario, mi voto no es ideológico“, prosiguió el senador gremialista. “Mi decisión la he tomado como cristiano, como hijo de Dios misericordioso, por el sufrimiento de muchos chilenos que hoy tienen hambre. Confío, porque conozco sus sentimientos y sus convicciones, que me van a acompañar nuestros senadores de Chile Vamos David Sandoval, José Miguel Durana, Juan Castro y Manuel José Ossandón, aunque esté con licencia“.

También habló del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, a quien se refirió como “nuestro candidato presidencial”.”Está pensando lo mismo que yo. Él no vota, pero él siente en su corazón con la misma convicción de lo que estoy diciendo aquí”, aseguró Moreira.

Además, el parlamentario envió un mensaje a su partido: “Si la UDI estima que he transgredido los principios del partido por ayudar a los que están sufriendo, entonces asumiré las consecuencias“.

“Yo jamás he visto en las declaraciones de principios de la UDI que exista algo relacionado con lo que se refiera a defender las AFP. Yo defiendo a los chilenos y he sido siempre una persona de una sola línea, consecuente, de principios y de convicciones”, remarcó.