La “no neutralidad”, esperar el texto y posiciones definitivas ante el plebiscito a semanas del final de la Convención Constitucional

“No somos neutrales”, han dicho personeros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric -incluido el propio Mandatario- ante el trabajo que desarrolla la Convención Constitucional. El plazo inicial de un año de trabajo del órgano culmina este próximo 5 de julio.

La posición del Ejecutivo ha sido clara. De hecho, en un video difundido por las redes sociales de la Vocería de Gobierno, la ministra Camila Vallejo y el ministro Segpres, Giorgio Jackson, aparecen valorando artículos aprobados por el pleno.

Desde la oposición han criticado este hecho y acusado a La Moneda de no mantener presidencia respecto del plebiscito.

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, aclaró que aunque “todo ciudadano tiene derecho a manifestar su opinión y a tener su propia idea política”, la campaña de miembros del gabinete debe ser “fuera de horario laboral y sin uso de recursos público”.

Posiciones definitivas antes de conocer el texto

Destacados exmiembros de la Concertación, como los exministros Nicolás Eyzaguirre, Francisco Vidal, Alejandra Kraus y Helia Molina, firmaron una carta en la que aseguran que aprobarán el texto -que aún no está terminado- que presente la Convención.

En la misiva, los 32 firmantes manifiestan su “convicción más profunda y voluntad más férrea es votar Apruebo en el Plebiscito de salida fechado para el 4 de septiembre de este año, y trabajar incansablemente para difundir, explicar y persuadir, siempre con argumentos, todos los avances notables que con seguridad esta nueva constitución acarreará a nuestro país”.

En sectores de derecha también han instalado su posición antes de conocer completa la propuesta. De hecho, parlamentarios republicanos como Johannes Kaiser, han liderado manifestaciones por el rechazo.

“¿Ustedes conocen a Ghandi? Existe la resistencia pacífica, el paro general si es necesario, vamos a resistir por todos los medios pacíficos, mientras sea posible, a la implementación de una Constitución violatoria de los derechos humanos”, advirtió a ADN en una marcha.

Otros políticos de centro y derecha han matizado la posición de un rechazo definitivo, pero han advertido que probablemente irán por no aprobar la nueva Constitución. En ADN, el excandidato presidencial Joaquín Lavín señaló que “así como van las cosas hasta ahora, con los artículos en el borrado que si estuvieran en la Constitución, yo no aprobaría”.

Eso sí, añadió que “espero que mi posición cambie, pero hay que esperar. Tampoco quiero decir que no de plano, y espero que mi posición cambie”.

Y un último grupo son aquellos que impulsaron el proceso, pero que con el pasar del tiempo, se han mostrado decepcionados y han dicho estar en “reflexión” respecto a su postura.

“Yo quiero, al igual que la mayoría de los chilenos que votamos por el apruebo y que votamos por el Presidente Boric en segunda vuelta, queremos una nueva Constitución pero no queremos dar un salto al vacío“, dijo a T13 el senador DC Matías Walker.

El avance del rechazo en las encuestas

Los sondeos de las últimas semanas coinciden en que la ciudadanía ha perdido confianza en la Convención Constitucional de cara al plebiscito del 4 de septiembre, y que el número de personas que estiman votar por el rechazo de la propuesta de Carta Magna está a la baja.

La última entrega de la encuesta Cadem sostiene que un 46% dice que rechazará en el plebiscito de salida de la nueva Constitución. Este número supera por cuarta semana consecutiva a quienes aseguran que votarán por el apruebo (37%).

En tanto, el último sondeo de Activa Research dice que un 36,8% de la población piensa que rechazará la propuesta de nueva Constitución y un 32,2% la aprobará.

Mientras, la más reciente encuesta Criteria -correspondiente a marzo- mostró que un 33% aprobará el texto, mientras un 30% lo rechazará. Hace un mes, esos números eran 36% y 21% respectivamente.

Dicho sondeo también reveló que un 51% de la población desaprueba la labor del órgano constitucional y solo un 30% respalda su trabajo.

Desde la mesa directiva de la Convención han recogido estas cifras. La presidenta María Elisa Quinteros aseguró que “valoramos lo que las encuestas nos pueden entregar” y reiteró en que la autocrítica que hacen es el tema comunicacional: “Necesitamos tiempo para seguir mejorando la estrategia comunicacional y de información territorial”.

Por su parte, el vicepresidente Gaspar Domínguez destacó a La Tercera que “no hay un proceso constituyente en el mundo que no genere miedos; es su naturaleza, pero se va a revertir. La ciudadanía tendrá la última palabra en las urnas en septiembre. Nadie puede arrogarse el conocimiento de lo que pasa en las urnas”.

El Presidente Boric tampoco ha quedado ajeno y mostró su preocupación. “Yo he conversado con gente que votó Apruebo y que hoy día tiene dudas. Esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas. La discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solamente la culpa a lo externo. También hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso”.