“Para mí tampoco fue nada fácil”: Gala recuerda su relación con Mauricio Pinilla y le envía mensaje a Gissella Gallardo

Una reveladora confesión hizo la participante de ¿Ganar o Servir?, Gala Caldirola, acerca de su breve, pero intensa relación con el futbolista Mauricio Pinilla, con quien se vinculó al poco tiempo de separarse de Gissella Gallardo.

Fue durante el último episodio emitido del reality de Canal 13 que la española conversó con sus compañeras de encierro sobre su romance con el delantero, donde afirmó que “fue una relación de verdad”, pero que “no fue tan importante, quizás, emocionalmente. (Pinilla) fue un partner, un compañero sobre todo”.

Y es que la relación solo duró un mes y medio desde que se hizo oficial. En ese corto periodo tuvieron que enfrentar todo tipo de críticas, tanto por acusaciones de infidelidad, como también por diversos comentarios que indicaban una “traición” y un distanciamiento entre Pinilla y el exmarido de Gala, Mauricio Isla, con quien era compañero en “La Roja”.

Sobre esta situación, Gala comentó que los malos comentarios de algún modo perjudicaron su amorío: “Las relaciones no fluyen igual cuando hay críticas. A veces, es mejor soltar por estabilidad emocional”.

La europea también se refirió al hecho de que la relación se oficializó al poco tiempo de que Pinilla se había separado con su esposa, tras 11 años de matrimonio. Sobre ello, la chica reality aseguró que “todos saben que yo no tuve que ver. Además, (con Pinilla) nunca tuvimos una relación tan comprometida. No sabía cuánto llevaban separados”.

“Nunca he querido hacerla sentir mal”

En la conversación estaba presente Daniela Collet, exesposa de Eduardo Vargas y amiga de Gallardo, quien le respondió que tenían “dos meses o dos semanas separados”.

Frente a esto, Gala replicó con un contundente mensaje a la madre de los hijos de Pinilla: “Yo no la conozco, pero yo nunca he querido hacerla sentir mal. Yo sé que es una persona que existe, sé que era su ex pareja, no podía tener responsabilidad afectiva con alguien que no conocía”, se defendió.

En la misma línea recalcó que “yo no tuve nada que ver en su separación”, a lo que Collet la intento tranquilizar aclarando que “(Gisella ella misma me dijo que ellos estaban separados cuando ustedes se conocieron”.

Sin embargo, Gala fue más allá e insistió con su aclaración. “Para mí tampoco fue nada fácil, yo la pasé como el cu... todos me juzgaron un montón. Ni siquiera sabía si habían jugado juntos o no, nunca habíamos coincidido nunca en nada”, confesó.