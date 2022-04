Joaquín Lavín y la nueva Constitución: “Como van las cosas hasta ahora, yo no aprobaría”

La proporción fue así: cinco meses en Madrid, España (de septiembre a enero), participando de un proyecto en una universidad, le bastaron al exalcalde de Las Condes y excandidato presidencial Joaquín Lavín para tomar distancia de los 30 años en la primera línea de la política y allí, desde el primer mundo, identificar “Las diez tendencias que transformarán Chile” (Debate, 2022).

Ese es el nombre de su último libro, una la propuesta para enfrentar el cambio climático, cruzada con la economía global. Optimista, por cierto. O al menos así se mostró en conversación con ADN Hoy durante este jueves: “No quiero que la incertidumbre que estamos sintiendo nos haga olvidar que en el mundo de hoy, si lo hacemos bien, Chile tiene una gran perspectiva. El libro mira el cambio climático desde una perspectiva positiva: dentro de lo malo que es para el mundo, para Chile lo pone en una posición especial, porque el calentamiento global y su lucha requiere lo que Chile tiene. Nunca el mundo había estado tan alineado con lo que Chile tiene: cobre, litio, energías verdes. La oportunidad está y ojalá no la dejemos pasar”.

Lo aterrizó incluso más: “Las cosas que me preocupan quizás tienen que ver con lo que se discute en la Convención Constitucional, porque son los temas de largo plazo que pueden afectar estas tendencias”.

“Por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con concesiones: he escuchado que algunos dicen que en el país no tiene que haber extractivismo. Pero cómo, si tenemos que extraer el cobre y más aún, es en lo que el mundo confía, para llenarse de autos eléctricos, que usan tres veces más cobres que los autos convencionales, tenemos que extraerlos“, desarrolló.

En esa línea, abordó la “minería verde”: “¿Qué significa eso? Dos cosas concretas: que el agua usada para la minería sea desalada, para que no compita con la de consumo humano o agrícola; y que las energías para la extracción de eso sea renovable. Son pequeñas cosas muy importantes que requieren acuerdo”.

Pero las concesiones, enfrentadas a los permisos temporales (parte de las discusiones llevadas a cabo en el órgano redactor), podrían ser problemáticas para la inversión extranjera: “Se dice que no van a haber concesiones mineras, sino permisos temporales, y así no van a llegar las inversiones”.

Nueva Constitución: “Así como van las cosas, yo no aprobaría”

Tras el estallido social y el acuerdo por la paz, Lavín contravino al lado más conservador de su sector y abiertamente se manifestó a favor del apruebo por una nueva Constitución. “Fui parte del 78%, creía y creo que Chile necesita una nueva Constitución que la adecúe al tiempo y lo hice pensando en este Estado social de derecho: que haya mercado, pero también un rol del Estado más fuerte en educación, salud y vivienda“, definió. Pero los avances, hasta ahora, no lo convencen.

“Lamentablemente la Constitución que se está escribiendo no es esa, porque se le están introduciendo otros elementos que pueden hacer conspirar esto que hablábamos: sería un contrasentido que la nueva Constitución fuera lo que impidiera esta economía verde que necesitamos para enfrentar lo que viene y aprovechar esta oportunidad para Chile, agregó.

“Siempre se ha hablado que la nueva Constitución debería ser la casa de todo, eso que nos uniera; pero veo muchos del 78% que dicen que no les gusta lo que se está escribiendo. Espero que mi posición cambie, pero hay que esperar. Tampoco quiero decir que no de plano, y espero que mi posición cambie”, precisó.

La redacción de la nueva Constitución está en las últimas semanas, de cara al ingreso en la comisión armonizadora, la que velará porque no existan contradicciones ni incongruencias. A la luz del escenario actual, y “así como van las cosas hasta ahora, con los artículos en el borrado que si estuvieran en la Constitución, yo no aprobaría”.

¿Cuáles son los reparos del exedil? “No me parece que Chile sea un Estado plurinacional: obviamente conviven diferentes culturas, pero somos solo una gran nación. Hay que conversar los alcances de eso. Después, la falta de equilibrios políticos: la eliminación del Senado me parece un error profundo. O que haya diferentes sistemas de justicia: que la pertenencia a un pueblo sea juzgado de forma distinta a alguien que no pertenece a ninguno me parece que no es lo correcto. Pero sobre todo me preocupan las cosas que faltan y que son decisivos en el libro: aquí va haber, por así decirlo, certezas jurídicas que permitan que Chile pueda dar al mundo lo que tiene para dar”, explicó.

Investigación de Contraloría por horas extras en Las Condes: “Yo no me desligo de nada”

Parte de su bullada salida a cargo de la municipalidad en la comuna del sector oriente de la capital estuvo marcada por una investigación del órgano fiscalizador, que estableció posibles improcedencias en el pago de horas extras durante su mandato. De entrada, el exalcalde aclaró que “no me han llamado” para ninguna declaración: “Si yo tuviera algo que ver, me llamaría, pero entiendo que no fue así”.

“Voy al fondo: lo de las horas extras. A mi me interesó mucho transformar una municipalidad lo más 24/7 disponible. Si un vecino ponía un tweet para poder un árbol, bueno, había que ir. Y seguridad ciudadana tenía que ver con asaltos a las tres de la mañana. De eso se trata: de una municipalidad 24/7. Si hubo situaciones ilícitas de alguien que hizo algo que no corresponde, de personas que abusaron, se investigará”, explicó.

“No me desligo de nada. Estoy dispuesto a que las instituciones investiguen. Y por lo que digo y diré, ocurren estas situaciones en las que se pide que fiscalice y está bien”, concluyó.