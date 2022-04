Johannes Kaiser promete “resistencia civil” y cita a Ghandi en marcha por el Rechazo a nueva Constitución

Durante este sábado, en medio de la marcha por el Rechazo a la nueva Constitución, el diputado Johannes Kaiser afirmó que el trabajo desarrollado por la Convención Constitucional está vulnerando los derechos humanos de los y las chilenas, y afirmó que en caso de ganar la opción Apruebo en el plebiscito de salida, hay que generar una “resistencia civil”.

En conversación con ADN, el parlamentario afirmó: “Estoy convencido que lo que se ha resuelto hasta el momento en la Convención Constitucional, es simplemente impresentable y no va a ser base para una convivencia pacífica de los chilenos”.

En esa línea, Kaiser hizo un llamado a la Convención a “modificar su actitud”, ya que si el órgano redactor “saca una Constitución que no respeta los derechos humanos y los derechos fundamentales de los ciudadanos, la igualdad ante la ley, la igualdad del voto, el derecho de propiedad, etc, no puede esperar que aquellos que van a ver violentados su derechos fundamentales se sometan a esta Constitución”.

“La Constitución está para limitar el poder de los políticos, no está para quitarle los derechos fundamentales a los ciudadanos o para crear distinciones odiosas por raza o por etnias, eso no lo vamos a aceptar, no nos vamos a transformar en allegados, en ciudadanos de segunda clase en nuestro propio país”, agregó.

La resistencia de Ghandi, un referente

En base a lo anterior, el diputado indicó que “si no se respetan nuestros derechos, no veo la razón por la cual haya que someterse a un resultado electoral en esa materia. Nosotros estamos apelando a la Convención para que haga las cosas bien y nada más. Le pedimos que utilice los estándares internacional de respeto a los derechos ciudadanos y humanos, esos estándares de la Comisión de Venecia, que ha dicho que no se están cumpliendo con lo trabajado hasta el momento”.

Asimismo, Johannes Kaiser reiteró que en el caso de ganar la opción Apruebo a la nueva nueva Carta Magna, “no nos vamos a someter a una Constitución que sea violatoria de los derechos humanos, que se va a traducir en resistencia civil, pacífica, en la resistencia que corresponde a gente libre que quiere conservar su libertad”.

“¿Ustedes conocen a Ghandi? Existe la resistencia pacífica, el paro general si es necesario, vamos a resistir por todos los medios pacíficos, mientras sea posible, a la implementación de una Constitución violatoria de los derechos humanos y si el Gobierno pretende por la fuerza violar nuestros derechos humanos, bueno existe en el artículo 20 de la Constitución de Alemania el derecho a la resistencia”, añadió.

Al ser consultado sobre si esta acción podria ser un hecho antidemocrático, el legislador expresó: “Lo que es antidemocrático es pensar que una mayoría le puede violar los derechos humanos a una minoría”.