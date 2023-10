En Estados Unidos el autor de un tiroteo fue condenado a diez cadenas perpetuas y otro diez años de prisión. La fiscalía federal de Brooklyn informó que Frank James de 64 años recibió la sentencia como culpable de actos terroristas. El sujeto perpetró un ataque en el Metro de Nueva York en abril de 2022.

La fiscalía detalló que James enfrentará “10 cadenas perpetuas simultáneas en prisión, más 10 años que se cumplirán de forma consecutiva”. El condenado eligió una mañana para detonar dos bombas de humo y disparar varias veces en una estación del metro. El ataque dejó diez personas heridas de bala y otras lesionadas.

James no pudo dar muerte a ninguna persona, pese a haber provocado el caos en el principal sistema de transporte público de Nueva York. Las autoridades de Estados Unidos calificaron de milagro que nadie perdiera la vida. El atacante fue capturado casi 24 horas después y sin oponer resistencia en la zona de Manhattan.

Los fiscales de Estados Unidos aseveraron que “entre los pasajeros del vagón de metro había niños de camino al colegio”. Los persecutores agregaron que también viajaban “familias, mujeres embarazadas, estudiantes universitarios y neoyorquinos”. Frank James se declaró culpable el 3 de enero de 2023.

The New York Times informa que los abogados del atacante argumentaron que tenía antecedentes de enfermedad mental. James reconoció ante el tribunal de EEUU que el tiroteo fueron “actos cobardes de violencia sin sentido”. El juez William Kuntz no encontró atenuantes y otorgó las penas solicitadas por la fiscalía.