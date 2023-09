“Eres culpable y todas tus calumnias saldrán a la luz”: Mujer que denunció violación en casa de Erick Pulgar rompió el silencio

No había hablado y lo hizo recién ahora, pese a que la denuncia que hizo contra Erick Pulgar quedó cerrada en diciembre del año 2022.

Nayaret Muci sacó la voz luego de que la página Maldita Farándula la expusiera respecto a sus relaciones amorosas, sacando a la luz no solo este episodio con el futbolista, sino que además otro donde estuvo involucrada con un hombre que se hizo pasar por un jugador de Audax Italiano.

“¿Se acuerdan de esta persona que pensó que se iba a asegurar la vida con un futbolista que resultó ser más falso que sus extensiones ?”, partieron diciendo.

Y agregaron que “algo más cercano y actual fue el caso donde Nayaret, tras beber un trago en la discoteca La Rubia, se abría mareado y no recuerda nada, solo que despertó en la casa de Erick Pulgar, con signos de haber sido abusada sexualmente, no por el jugador, según ella misma relata en su denuncia, sino que por otros hombres que se encontraban en la residencia”.

“Tras hacer la denuncia en San Bernardo y realizarse los exámenes de rigor a verdaderas víctimas de abuso, finalmente, el caso fue archivado ‘dado que, de los antecedentes disponibles, no es posible desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos’, informó la fiscal adjunto de San Bernardo, Andrea Rocha, el 13 de diciembre de 2022”, acusaron.

Nayaret y sus dardos a Erick Pulgar

Esta situación hizo que la joven rompiera el silencio. Y lo hizo subiendo a sus historias de Instagram una serie de pantallazos con noticias y declaraciones del seleccionado nacional, donde hablaba del cierre del caso y manifestaba que siempre estuvo “tranquilo”.

“¿Siempre estuviste tranquilo? ¿Después de que una mujer amaneció en tu casa morada y con dolores en las partes íntimas? Pronto se hará justicia, eres cómplice de delito y por tu culpa dicen estupideces de mí. ¿Show? ¿Qué show hablas? ¿Ni si quieras respetas lo que me pasó? Me cansé de quedarme callada”, dijo.

Y añadió que “si tanto decías que no tenías nada que ver, ¿por qué no me ayudaste? Nada se ha investigado porque yo no quise seguir por mi estado psicológico, pero me cansé. Soy una mujer y merezco respeto. Eres culpable y todas tus calumnias saldrán a la luz, mentiroso”.

Luego, indicó que “no aceptaré que una persona que, por ser conocida, tenga el derecho de decir que para él fue un show, que jamás me creyó y que ‘siempre estuvo tranquilo'”.

La verdad de la joven que acusó al futbolista

“O sea, ¿yo me acerqué de la nada contratar lesiones? O sea, ¿es normal amanecer con moretones en las piernas, una mano temblando, dolores en las partes íntimas, no recordar nada? ¿Es un show? ¡Me impacta la manera de como te expresaste! Falta de respeto. Esto no quedará así y no quiero que les pase a más mujeres el daño que me hicieron”, sumó en otro posteo.

Finalmente, la joven que acusó de violación a Erick Pulgar y a sus amigos comunicó que “jamás quise hacer nada público, menos en ese momento que ni siquiera podía dormir. Eso no significa que me olvidaré de todo el daño que me hicieron, de todos los canales querían saber de mi caso y jamás dije nada. Pero no puedo quedarme con esto, me duele siempre y no saben cómo me siento, estar callada, vivir con eso dentro. No saben”.