Estados Unidos: tiroteo en Universidad Morgan State deja al menos a cinco personas heridas

Durante la jornada de este martes, se reportaron al menos cinco heridos tras un violento tiroteo sucedido en la Universidad Morgan State, en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos.

Según reportaron las autoridades, cuatro de las personas heridas corresponden a estudiantes de la universidad de edades entre los 18 y 22 años. Por el momento no se han registrado víctimas fatales producto del atentado, ni tampoco arrestos de los involucrados en el tiroteo.

El hecho se registró en medio de las celebraciones de la semana del regreso a casa de la escuela. En concreto, el tiroteo ocurrió antes de la medianoche del pasado martes en el campus de la Universidad Morgan State.

De acuerdo a lo informado por la policía local, la dirección de la que se creía que provenían los disparos fue desde un edificio residencial estudiantil. Por lo que, mediante X (antes Twitter) la policía alertó a la comunidad universitaria “Le pedimos a todos que se refugien en donde están y eviten la zona”.

Mientras los funcionarios policiales realizaban las indagaciones en el recinto, la Universidad Morgan State fue cerrada y los estudiantes, funcionarios y personas que estaban en el lugar se les pidió que no se movieran de donde estaban.

BPD is on scene of an active shooter situation in the 1700 block of Argonne Drive. We’re asking everyone to shelter in place and avoid the area. pic.twitter.com/LLhUyf3h8h

Sin embargo, luego de las pericias en el lugar no se dio con el paradero de ningún sospechoso que pudiese haber realizado los disparos hacia la Universidad Morgan State. Motivo por el cual, horas después de la balacera, la universidad publicó en X que “se levantó la orden de quedarse en casa en el campus. Todos los servicios de transporte se reanudaron”.

Tras el atentado, la Policía de Baltimore comunicó que “cuatro de los cinco individuos que sufrieron lesiones son estudiantes de Morgan”, de los cuales cuatro eran hombres y una mujer. Ninguno presenta lesiones que puedan poner en peligro sus vidas.

ATTENTION Morgan Community: The Shelter-in-Place order on campus has been lifted. All shuttle services have resumed. As more details become available, we will update our campus community via official University communication channels. pic.twitter.com/waGjYF2LyP

— Morgan State University (@MorganStateU) October 4, 2023