El humo que provocan los incendios forestales causa daños en zonas de Canadá y la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. En el este canadiense los siniestros provocan la evacuación de miles de personas. En paralelo las autoridades neoyorquinas encendieron las alarmas por el aumento en la contaminación del aire.

Los gobiernos estaduales en Canadá llamaron a medir las actividades al aire libre. El servicio metereológico del país norteamericano calificó a la capital Ottawa con el nivel más bajo de calidad de aire. Por lo mismo pidieron que adultos mayores, niños y personas con problemas respiratorios permanezcan en sus viviendas.

The New York Times señala que el humo cruzó la frontera sur y llegaron hasta ciudades como Nueva York y Nueva Inglaterra. Los habitantes de esa zona se enfrentan a una menor visibilidad y dificultades respiratorias. Todo se complejizó luego que las autoridades de Canadá advierten que no habrá una mejora en la calidad del aire en días.

En importantes ciudades canadienses como Toronto, Montreal y Quebec el humo empeoró la visibilidad, afectando la presencia del Sol. Las personas reclamaron por el olor a quemado y las molestias en sus vías respiratorias. En paralelo las autoridades de Canadá evacuaron Chibougamau (Quebec) ante el avance del fuego.

CBC News detalla que Canadá enfrenta más de 400 incendios activos a nivel nacional y que 150 están en la provincia de Quebec. El gobierno canadiense advirtió que las previsiones meteorológicas para el verano hacen temer mayores incendios forestales. Los expertos temen que se genera uno de los peores siniestros de la historia.