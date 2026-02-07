;

VIDEO. Alerta por presencia de ácidos y solventes: incendio afectó laboratorio con químicos en Campus Antumapu de la Universidad de Chile

Una decena de compañías de Bomberos trabajó en el siniestro que afectó a la Facultad de Agronomía en La Pintana; no se registraron lesionados ni animales afectados.

Mario Vergara

Un incendio de grandes proporciones movilizó la noche de este sábado a una decena de compañías de Bomberos hacia el Campus Antumapu de la Universidad de Chile, en la comuna de La Pintana. El fuego afectó a un laboratorio de verificación perteneciente a la Facultad de Agronomía, activando una alerta por la presencia de químicos peligrosos.

Según los antecedentes entregados por Carabineros y el Senapred, el siniestro se concentró en un recinto vinculado a la carrera de Veterinaria. La mayor preocupación de los equipos de emergencia fue el almacenamiento de sustancias críticas en el interior, tales como:

  • Ácidos: Nítrico y sulfúrico.
  • Solventes: Etanol, tolueno, hexano y cloroformo.

El teniente Paulo Villegas, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur, confirmó que la superficie dañada alcanza los 200 metros cuadrados.

Evacuación y Seguridad Animal

Pese a la magnitud de las llamas, las autoridades descartaron desgracias personales. El personal del laboratorio había finalizado su jornada cerca de las 14:00 horas, y quienes permanecían en el campus fueron evacuados preventivamente por Carabineros.

Respecto a la fauna del lugar, el jefe policial aclaró que no hubo afectación de animales. “No se mantenían animales acá en la facultad, ya que se encontraban en una granja cercana al predio, pero no dentro del mismo lugar”, sentenció Villegas.

Trabajo de Bomberos

En el lugar trabajaron voluntarios de la 4ª Compañía de La Granja, junto a refuerzos de los cuerpos de Bomberos Metropolitano Sur y de Ñuñoa, quienes enfocaron sus esfuerzos en evitar la propagación hacia otras aulas y en la contención de los químicos para evitar derrames tóxicos.

ADN Radio
