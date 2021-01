Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos con un marcado llamado a la unidad: “Hay mucho que reparar, pero también mucho que ganar”

“Hay mucho que reparar, mucho que restablecer, mucho que sanar, pero también mucho que ganar”, con estas palabras y reiterando una y otra vez la necesidad de unidad, Joe Biden asumió pasadas las 14:00 horas (en Chile) oficialmente como presidente de Estados Unidos, luego de jurar en una ceremonia que estuvo alejada de la realizada en otras ocasiones y que estuvo marcada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

En su primera intervención ante los estadounidenses, que tuvieron que seguir la ceremonia por televisión y redes sociales, ya que no se permitió la entrada a la cercanías del Capitolio, Biden indicó que “esta es una gran nación, somos buenas personas. Hemos llegado lejos, pero tenemos que llegar más lejos. Hay mucho que reparar, mucho que restablecer, mucho que sanar, pero también mucho que ganar”.

Además, comenzó su discurso recordando el compromiso que el país tiene con la democracia, luego que su antecesor, Donald Trump insistiera hasta último momento en que las elecciones de noviembre pasado fueron fraudulentas. “Este es el día de la democracia. Estados Unidos ha enfrentado este desafío, celebramos el triunfo no de un candidato, sino de la democracia“, dijo.

El nuevo presidente, que dirigirá Estados Unidos con su compañera de fórmula, Kamala Harris -quien además es la primera mujer en llegar a ese cargo en el país norteamericano- también tuvo un momento para recordar a los más de 400 mil estadounidenses que han fallecido producto de la crisis sanitaria del coronavirus.

Joe Biden is the President of the United States.#InaugurationDay pic.twitter.com/eoHJWPgzsA

— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 20, 2021