Donald Trump confirmó que no asistirá al cambio de mando

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no asistirá al cambio de mando programado para el 20 de enero, en el que Joe Biden asumirá como mandatario.

“Para todos quienes han preguntado, no iré al cambio de mando del 20 enero“, escribió en su cuenta de Twitter, la que estuvo suspendida por doce horas debido a sus mensajes relacionados con el ataque de sus seguidores al capitolio, que dejó cinco personas muertas.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021