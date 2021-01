Congreso de EE.UU. finalmente confirmó triunfo de Joe Biden y Donald Trump aseguró que habrá una transición “ordenada”

Luego de que se debiera suspender la sesión por el ataque de los seguidores de Donald Trump al Capitolio, el Congreso de Estados Unidos retomó el debate para la certificación de los votos del Colegio Electoral y confirmó, durante la madrugada de este jueves, a Joe Biden y Kamala Harris como los ganadores de la elección celebrada el pasado 3 de noviembre.

De acuerdo con el conteo certificado por los parlamentarios, Joe Biden obtuvo 306 votos electorales; mientras que Donald Trump, el actual mandatario, 232.

El anuncio fue hecho por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien oficia de presidente del Senado, alrededor de las 3:40 horas de este jueves, huso horario de Washington D.C, 5:40 horas de Chile.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:

“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our…

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021