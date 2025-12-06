Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 6 de diciembre, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, sábado 6 de diciembre, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla cinco partidos.

Estos encuentros darán continuidad a la última fecha del Campeonato Nacional 2025.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 6 de diciembre tendrá cinco juegos en simultáneo a contar de las 18:00 horas, todos con seguimiento de ADN Deportes en vivo.

En el Tierra de Campeones, Deportes Iquique recibirá a la Universidad de Chile. Mathías Riquelme será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Otro juego será en el Claro Arena, donde la Universidad Católica jugará ante Unión La Calera, con arbitraje de Fernando Vejar y transmisión de TNT Sports.

También habrá actividad en el estadio Codelco El Teniente, lugar en que O’Higgins recibirá a Everton. Felipe González será el árbitro del encuentro, que será transmisión del canal de películas TNT.

La acción también se hará presente en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde el campeón Coquimbo Unido se medirá con la descendida Unión Española, con Claudio Díaz como encargado de impartir justicia y con transmisión del canal de películas Space.

El último juego se desarrollará en el Lucio Fariña de Quillota, lugar en que Deportes Limache enfrentará a Deportes La Serena. Mario Salvo será el árbitro del compromiso, que será transmisión del canal de películas TNT Series.