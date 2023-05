Manchester United consigue el último boleto a la Champions League con una goleada ante Chelsea

Este jueves, Manchester United consiguió sellar su clasificación a la próxima edición de la Champions League, luego de golear por 4-1 a Chelsea en Old Trafford en duelo pendiente por la fecha 32 de la Premier League.

Solo un punto necesitaban los “Diablos Rojos” para asegurar su presencia en el principal torneo de clubes en Europa tras un año de ausencia. Sin embargo, no tuvieron piedad ante los “Blues” y se pusieron rápidamente en ventaja tras el gol de Casemiro (6′) en el inicio del primer tiempo.

El elenco dirigido por Erik ten Hag encaminó la goleada por medio de Anthony Martial (45+5′) y, en el complemento, Bruno Fernandes (73′) y Marcus Rashford (78′) sentenciaron el triunfo. El descuento de la visita fue obra de Joao Felix (89′) sobre el final.

Con esta victoria, Manchester United trepó al tercer puesto de la tabla con 72 puntos y abrochó su cupo a la Champions League junto a Manchester City, Arsenal y Newcastle. Por su parte Chelsea se mantuvo en el decimosegundo lugar con 43 unidades y fuera de toda competencia europea.

En la última jornada, los “Diablos Rojos” deberán medirse ante Fulham en condición de local el próximo domingo 28 de mayo. Mientras que los pupilos de Frank Lampard harán lo propio frente a Newcastle.

Introducing: Your #PL top four for 2022/23 👏 pic.twitter.com/zYC16Zh3rf

— Premier League (@premierleague) May 25, 2023