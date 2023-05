Tres equipos, dos descensos: la última definición que resta para la fecha final de la Premier League

Este jueves por la noche en Inglaterra, la Premier League 2022-23 se terminó de poner al día con los dos encuentros pendientes que restaban para que todos los equipos llegaran con 37 partidos jugados a la última fecha.

Por ello es que este fin de semana se disputará la jornada final del fútbol inglés, que contará con 10 encuentros en paralelo, pese a que solo quedan dos cosas por definir en la liga más importante del mundo.

El domingo 28 de mayo, a las 11:30 horas de nuestro país, la Premier League 2023 llegará a su final y serán dos cosas las que se terminen de definir: el descenso de dos equipos y el último cupo para torneos internacionales de la próxima temporada con el boleto para la Europa Conference League.

Ese pasaje lo pelean Aston Villa (58 pts), Tottenham (57 pts) y Brentford (56 pts). En ello, enfrentarán al Brighton, Leeds y Manchester City respectivamente.

La otra pelea está en la parte baja: Everton (33 pts), Leicester City (31 pts) y Leeds (31 pts) definirán a los dos equipos que pierdan la categoría, considerando que el Southampton ya lo hizo hace algunas semanas en la Premier League 2023.

Bournemouth, West Ham United y Tottenham serán los rivales que deberán enfrentar para buscar salvarse de caer a la segunda división del fútbol inglés.

Everton tiene la primera opción, mientras que el Leicester y el Leeds necesitan que los porteños empaten o pierdan. El ex equipo de Marcelo Bielsa requiere, aparte de lo del Everton, que el Leicester no gane.

Jornada 38 de la Premier League

