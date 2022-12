Diego Rivarola y el posible arribo de Zaldivia a la U: “El club no está para conflictos. Si se pueden evitar, es mejor”

El exfutbolista de U. de Chile, Diego Rivarola, se refirió a la nueva polémica que está girando en torno al club azul: la posible llegada del ex Colo Colo, Matías Zaldivia, como refuerzo para la temporada 2023.

Este sábado, el otrora delantero y referente de la U conversó con ADN Deportes sobre este eventual arribo del zaguero. “No quiero entrar en una opinión, porque son especulaciones. Tampoco quiero ser parte de un cuestionamiento. La dirigencia sabrá qué es lo que necesita el equipo”, señaló.

Rivarola también analizó las manifestaciones de los hinchas azules en contra de la llegada de Zaldivia. “Uno puede compartir o no esa situación, hay quienes la aceptan y otros que no. Pero es parte del juego, siempre habrá inconvenientes por este tipo de situaciones. Está en la dirigencia si quiere entrar en este juego o no, ellos toman las decisiones y saben con qué se van a encontrar”, comentó.

“Si están dispuestos a asumir las consecuencias, uno no puede hacer nada más que avalar la decisión. Hay momentos y momentos. La U no está para generar conflictos y menos por un jugador. Si se puede evitar, a veces es mejor. Hay que ver qué pasa”, agregó el exjugador del cuadro universitario.

Diego Rivarola aplaude la contratación de Pellegrino

El trasandino se mostró a gusto del arribo de Mauricio Pellegrino como nuevo DT de la U. “Me gusta mucho, creo que es un acierto de Universidad de Chile. Es un técnico que le puede dar un plus al equipo. Pero esto no depende del entrenador, también de los jugadores y del buen armado de plantel”, complementó.

Por último, abordó el posible fichaje del delantero argentino Leandro Fernández. “También me gusta mucho, ojalá que llegue. La U necesitaba un buen técnico y ya lo tiene. Ahora necesita seguir armándose bien y estructurando un buen plantel para que vuelva a ser un equipo competitivo, pero no necesariamente que vaya por el título inmediatamente”, concluyó Rivarola.