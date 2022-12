De Colo Colo, al clásico rival: anuncian que Matías Zaldivia está a detalles de firmar en la U

Con la llegada de Mauricio Pellegrino como nuevo DT de U. de Chile, la dirigencia azul se centra plenamente en la contratación de refuerzos para la temporada 2023 y un ex Colo Colo está muy cerca de unirse al club. Se trata de Matías Zaldivia.

El zaguero central le dijo adiós al “Cacique” después de ocho años en Macul y quedó en calidad de jugador libre. En este escenario, se abrió la opción de arribar al archirrival de los albos y ahora está a detalles de firmar su contrato con la U, según indicó La Tercera.

“Zaldivia quiere venir y nosotros queremos que venga. Se está conversando y se deben afinar unas cláusulas del contrato. Está bien cerca”, señalaron desde el cuadro azul.

Matías Zaldivia no se hace problemas por llegar a la U

El pasado 3 de noviembre, en conversación con Los Tenores de ADN, Zaldivia ya había expresado que no le cerraría la puerta a ningún equipo con tal de continuar su carrera.

“Tengo 31 años, con mucha carrera por delante, no me cierro a nada, por eso me iría a cualquier club que me haga sentir importante”, afirmó en aquel momento el argentino nacionalizado chileno.