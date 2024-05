Cobreloa sumó este miércoles una nueva e inesperada polémica, luego de la difusión de un video del director técnico de la categoría sub 18, Jorge Díaz, junto a un grupo de cadetes apoyando el paro de camioneros en Calama.

En el registro, se aprecia al DT acompañado de una serie de juveniles del elenco loíno entregando su respaldo a la movilización que llevan a cabo los transportistas, y que ha generado inconvenientes en diversas rutas del país.

“Por la seguridad de Chile y de todo el pueblo chileno, tenemos que luchar. Apoyo a los camioneros de Chile”, fue el mensaje del estratega que se viralizó durante esta jornada en las redes sociales.

De inmediato, Jorge Díaz recibió múltiples críticas por mezclar al club en dicha movilización. Sin embargo, Cobreloa emitió un comunicado para aclarar la situación y señaló que tanto el DT como los jugadores fueron “obligados” a grabar el video.

“Una vez conocido el video se tomó contacto inmediato con la delegación para conocer lo ocurrido, quienes señalaron que el video se grabó en la salida norte de Calama, momento en que se les obligó a participar de la actividad condicionando la continuidad del viaje, algo que accedieron en medio de la preocupación por cumplir con lo planificado en su traslado a Iquique”, explicaron desde el cuadro nortino.

Asimismo, añadieron que “como Cobreloa, no avalamos este tipo de expresiones de apoyo en que se utilice la indumentaria y emblema de nuestra institución, y menos avalamos la exposición de los jugadores de nuestras series menores”.

Por su parte, el entrenador de la sub 18 de Cobreloa, Jorge Díaz, señaló en conversación con el medio En La Línea Deportes que “caímos en la trampa de ellos. Nos pidieron una foto y nos dijeron que si nosotros no nos sacábamos la foto y decíamos lo que dijimos, no nos iban a dejar pasar”.