Martín Rodríguez remarca su cariño por Colo Colo y asegura que “sí o sí” volverá a los albos en “algún momento”

En plena búsqueda de refuerzos para el 2023, el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, ha manifestado su deseo por volver a contar con los servicios de Martín Rodríguez. Pese a que aún no hay claridad sobre un posible regreso, el delantero mostró ganas por regresar al “Cacique”.

Así lo dejó claro el “Tin”, quien junto a otros futbolistas chilenos, jugaron un partido amistoso contra artistas urbanos y la actividad fue transmitida por el canal de YouTube “Diego González TV”.

En ese contexto, al atacante le consultaron cuándo volverá al cuadro albo. Al respecto, respondió que “sí o sí” quiere retornar a Macul. “En algún momento”, aseguró.

Además de Martín Rodríguez, otro que habló sobre su eventual regreso a Chile fue Igor Lichnovsky, quien también participó del encuentro. Al defensor le preguntaron por su posible retorno a la U y aclaró que “se está hablado harto, pero son rumores por ahí”.

Por último, el ex zaguero azul se refirió a sus chances para ser parte del proceso que lidera Eduardo Berizzo en la selección chilena. “Yo soy raro para esto, soy feliz de que jueguen los jóvenes, pero de 20 años. Si me llaman, yo voy, aparte de que los conozco a todos, nos llevamos bien. No hay chileno que no quiera jugar en la selección”, finalizó Lichnovsky.