VIDEO. Fue dirigido por “Paqui” Meneghini en su primera etapa en la U y alaba su regreso: “Le tengo mucha confianza”

En diálogo con el programa de Radio ADN “Grítalo América”, Gustavo Lorenzetti comentó el futuro del cuadro azul.

Carlos Madariaga

La U de Chile busca abrochar en las próximas horas o días la llegada como entrenador de Francisco Meneghini.

Sin embargo, esta no será la primera experiencia de “Paqui” en un staff técnico del cuadro azul.

Así lo recordó uno que conoció bien de aquella experiencia, Gustavo Lorenzetti, quien fue el último invitado de “Grítalo América”, programa de Radio ADN conducido por Alberto Jesús López, “El Trovador del Gol”, y Larissa Riquelme.

“‘Paqui’ estuvo en el cuerpo técnico con Sebastián Beccacece y Nicolás Diez en 2016. Lo conozco, trabaja muy bien y creo que viene todos de la misma línea de Sampaoli”, recordó el “Duende”, confiado de lo que pueda desarrollar Meneghini en el cuadro azul.

“Seguramente se va a ver una U de Chile agresiva, que va a imponer condiciones. Le tengo mucha confianza a ‘Paqui’ en lo que pueda hacer”, dijo Gustavo Lorenzetti, aunque apuntando a poner ojo en el mercado de fichajes.

“Seguramente van a tener que llegar un par de refuerzos clave para potenciar lo bueno que ya tiene la U en el plantel”, cerró el exvolante en “Grítalo América”.

