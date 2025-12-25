Murió la perrita de la familia: actriz de la película “Denominación de Origen” fue afectada por voraz incendio

Un grave incendio ocurrido este miércoles en Valparaíso afectó directamente a la familia de Luisa Maraboli, actriz protagonista de la película chilena Denominación de Origen.

El siniestro se registró cerca del mediodía en el sector Montedónico de Playa Ancha, movilizando a cinco compañías de Bomberos para controlar las llamas y evitar que se propagaran a otras viviendas.

La propia intérprete relató la emergencia mediante una transmisión en vivo en Instagram, donde se mostró visiblemente afectada. “A mi hermana se le acaba de quemar todo, casi que se quema mi casa, chiquillos. No sé qué vamos a hacer. Se quemó toda la casita de mi hermana, acá recién (...) Los que quieran después colaborar, chiquillos”, expresó entre lágrimas.

Más tarde, la actriz entregó detalles del complejo momento que atraviesan. “Quedaron a poto pelado. Mi hermana tiene 35 años, tiene dos niños, uno de 13 años, 14 años, y una niña de 18, más el pololo, y quedaron con lo puro puesto (...) Lo que más siento, es su perrita, se le murió, toda ahí calcinada, ella estaba de cumpleaños hoy día”, lamentó.

La actriz agregó: “Para mí es trágico estar en esta Navidad, no tengo nada que decir, tengo tan pena en mi corazón (...) Ojalá que la gente pueda sensibilizarse (...) Ahora viene lo más triste, viene la reconstrucción, no sacaron nada de su casa, nada, ellos salieron con lo puro puesto. Incluso, el José estaba bañándose y salió a pata pelada, estaba en shorts”.

Según explicó, el origen del fuego sería un desperfecto eléctrico, aunque aún no hay confirmación oficial.

Desde Storyboard Media, productora encargada de la distribución de Denominación de Origen, manifestaron su apoyo: “Como equipo, lamentamos profundamente la situación que atraviesa la familia de Luisa Maraboli tras el incendio ocurrido este 24 de diciembre, que provocó la pérdida total de la vivienda de la hermana de la actriz de Denominación de Origen”.

Además, anunciaron una acción solidaria: “Frente a este difícil momento, y como gesto de apoyo concreto, junto al equipo de la película hemos decidido destinar un porcentaje de la recaudación de esta función en beneficio directo de la familia afectada”.

La función especial será el 26 de diciembre a las 15:00 horas en Cine Arte Normandie, con entradas en promoción 2 por $7.000.