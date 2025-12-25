;

Ataque a Bomberos en Maule: Desconocidos apedrean camión y cortan mangueras en pleno combate de incendio forestal

La unidad Z-5 debió retirarse de la emergencia tras sufrir graves daños en su motobomba. Carabineros investiga el hecho y resguardó la salida de los voluntarios.

Mario Vergara

Ataque a Bomberos en Maule: Desconocidos apedrean camión y cortan mangueras en pleno combate de incendio forestal

Un repudiable hecho de violencia empañó las labores de emergencia en la Región del Maule durante esta Navidad. Mientras voluntarios combatían el incendio forestal “Cerro Maule” —que mantiene a la zona bajo alerta roja y ya ha consumido más de 1.100 hectáreas—, un carro de Bomberos fue atacado por un grupo de desconocidos, obligando a su retiro del lugar.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles y afectó al camión aljibe Z-5. Según los antecedentes, sujetos lanzaron piedras y objetos contundentes contra el vehículo. La situación escaló cuando los individuos subieron al camión, cortaron las mangueras y provocaron daños severos en la motobomba, dejando la unidad inutilizable para seguir operando en la emergencia.

A través de su cuenta de Instagram, el Cuerpo de Bomberos de Maule confirmó los hechos: “Fuimos atacados por un grupo de personas en un confuso incidente, producto de lo mismo nuestro material mayor quedó inutilizable... nuestros bomberos no resultaron heridos de gravedad”.

Carabineros debió intervenir para prestar apoyo y asegurar el retiro seguro de los voluntarios y la máquina dañada.

Revisa también:

ADN

Reacción de las autoridades

El delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, condenó enérgicamente lo sucedido. “Esto es inaceptable, lo que no podemos permitir es que los equipos de emergencia sean atacados... han dejado a sus familias de lado para poder estar combatiendo el incendio forestal”, declaró, haciendo un llamado a la comunidad a colaborar y no entorpecer.

El Ministerio Público ya tomó cartas en el asunto. El vocero de la Fiscalía del Maule, Jaime Troncoso, informó que se dispuso la concurrencia de equipos especiales de la Policía de Investigaciones (PDI) para indagar no solo el ataque al carro bomba, sino también el origen del incendio forestal, con el fin de establecer si hubo intencionalidad de terceros en el inicio del fuego.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad