Ataque a Bomberos en Maule: Desconocidos apedrean camión y cortan mangueras en pleno combate de incendio forestal

Un repudiable hecho de violencia empañó las labores de emergencia en la Región del Maule durante esta Navidad. Mientras voluntarios combatían el incendio forestal “Cerro Maule” —que mantiene a la zona bajo alerta roja y ya ha consumido más de 1.100 hectáreas—, un carro de Bomberos fue atacado por un grupo de desconocidos, obligando a su retiro del lugar.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles y afectó al camión aljibe Z-5. Según los antecedentes, sujetos lanzaron piedras y objetos contundentes contra el vehículo. La situación escaló cuando los individuos subieron al camión, cortaron las mangueras y provocaron daños severos en la motobomba, dejando la unidad inutilizable para seguir operando en la emergencia.

A través de su cuenta de Instagram, el Cuerpo de Bomberos de Maule confirmó los hechos: “Fuimos atacados por un grupo de personas en un confuso incidente, producto de lo mismo nuestro material mayor quedó inutilizable... nuestros bomberos no resultaron heridos de gravedad”.

Carabineros debió intervenir para prestar apoyo y asegurar el retiro seguro de los voluntarios y la máquina dañada.

Reacción de las autoridades

El delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, condenó enérgicamente lo sucedido. “Esto es inaceptable, lo que no podemos permitir es que los equipos de emergencia sean atacados... han dejado a sus familias de lado para poder estar combatiendo el incendio forestal”, declaró, haciendo un llamado a la comunidad a colaborar y no entorpecer.

El Ministerio Público ya tomó cartas en el asunto. El vocero de la Fiscalía del Maule, Jaime Troncoso, informó que se dispuso la concurrencia de equipos especiales de la Policía de Investigaciones (PDI) para indagar no solo el ataque al carro bomba, sino también el origen del incendio forestal, con el fin de establecer si hubo intencionalidad de terceros en el inicio del fuego.