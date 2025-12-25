Calurosa Navidad: Santiago alcanzará la segunda temperatura más alta de la década en un 25 de diciembre / Mariya Borisova

Si sintió que esta Navidad fue particularmente calurosa, los datos le dan la razón. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que la temperatura máxima pronosticada para este 25 de diciembre en la Región Metropolitana, estimada en 34°C, posiciona a esta jornada como la segunda Navidad más cálida de los últimos 10 años.

El récord de la década lo mantiene el año 2023, cuando los termómetros alcanzaron los 35,7°C. Sin embargo, el calor de hoy es solo el preámbulo de lo que se viene para el cierre de año.

Ola de calor para Año Nuevo El meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que se aproxima un “alza térmica importante” a partir del lunes 29 de diciembre. Según el experto, existe una alta probabilidad de que Santiago enfrente su primera ola de calor climatológica de la temporada justo para despedir el 2025, publica Emol.

Para que se considere oficialmente una ola de calor en estas fechas, las temperaturas deben superar el umbral de 32,8°C por tres días consecutivos. El pronóstico indica que esto se cumplirá con creces:

Lunes 29: Temperaturas superando los 32°C.

Temperaturas superando los 32°C. Martes 30 y Miércoles 31: Serían los días más cálidos, pudiendo alcanzar fácilmente los 34°C o 35°C.

“Se nos va a terminar este año con altas temperaturas”, sentenció Zúñiga.

Preocupación por incendios forestales El pronóstico también trae malas noticias para el combate de incendios forestales en la zona centro-sur. La DMC advirtió que el aumento de temperatura será aún más intenso entre las regiones del Maule y Biobío a partir del domingo.

“Esta probable ola de calor va a ser más fuerte en esas zonas”, señaló el meteorólogo, agregando que desde el lunes las condiciones meteorológicas potenciarán la propagación de los siniestros que ya afectan a la zona.