Roberto Cereceda, actual jugador de Audax Italiano, es uno de los futbolistas que pasó por los tres equipos más populares de Chile: Colo Colo, U. de Chile y Universidad Católica. Sin embargo, su paso de la UC a la U tuvo ciertas particularidades, según reconoció el propio futbolista.

“Estaba viviendo un momento muy bueno en Católica. En la U estaba Sampaoli y Beccacece. Cuando llegué a la UC, me hicieron firmar una cláusula de salida con muy poco dinero, algo de 50 mil dólares. Me tenían cero fe de que iba a andar muy bien. Pero fue lo contrario, lo hice bien y tuve opciones de irme a Colo Colo, pero se demoraron un poco más”, comenzó relatando el zaguero, en diálogo con ESPN.

El “Eléctrico” reconoció que, siendo jugador de los “Cruzados”, tuvo contactos con el cuerpo técnico azul y llegaron a un acuerdo. “Un mes antes, me empezó a llamar Beccacece, me decía que quería contar conmigo, que yo iba a jugar. Ahí arreglé de la boca hacia afuera, no de contrato aún”, afirmó el lateral izquierdo.

“En el momento en que fui a pagar mi cláusula de salida en Católica, yo ya tenía todo arreglado con la Universidad gloriosa de Chile”, aseguró el zurdo, quien estuvo en la UC el 2011 y luego arribó a la U.

Roberto Cereceda y el doping positivo que afectó su carrera

El jugador de 37 años también recordó la época más difícil de su carrera, cuando arrojó un doping positivo de consumo de cocaína en 2010, pero según el defensor fue por un té que consumió.

“Hubo un tiempo en donde estaba pasando por un gran momento. Estaba en la selección chilena y en Colo Colo. Lamentablemente, tuve un doping positivo que fue bastante fuerte, marcó varias cosas, tenía un par de opciones y al final, muchas cosas que venía haciendo bien fueron opacadas por ese proceso”, agregó el zaguero.

Cereceda mencionó que “tenía opciones reales” de partir a otro club y con un mejor sueldo. “Terminaba contrato en Colo Colo y aparte estaba en La Roja. Ya estábamos hablando con contrato en la mesa y de cuánto sería el dinero que yo iba a recibir”, complementó.