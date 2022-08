Roberto Cereceda y el repunte de Audax Italiano: “Ahora estamos viendo a un equipo más sólido”

Dos triunfos, dos empates y una sola derrota suma el Audax Italiano en las últimas cinco fechas, resultados que a los “itálicos” les han servido para lograr un repunte tras una primera rueda más que irregular.

Puntal de la campaña del Audax es Roberto Cereceda. El “eléctrico” pasa por uno de sus mejores momentos futbolísticos de los últimos años, y prueba de ello es la titularidad que tiene en el cuadro floridano.

En conversación con Los Tenores de ADN Deportes, el lateral confesó que se ve aún alejado de un posible retiro: “me siento capacitado aún, entreno en la semana, no me salgo, lo hago de la misma manera que los jóvenes, me siento cómodo, me siento bien, y en la institución en la que estoy me causa algo muy especial”, aseguró.

“Uno más grande ya empieza a ver el fútbol de una manera con otro punto de vista, entender cosas que antes no hacías, de la parte del técnico, saber como ordenar, como ayudar a un compañero. Cuando estás adentro y ves otras cosas obviamente es bueno hablarlo con el profe“, complementó el lateral sobre su rol en el equipo.

Sobre el DT del Audax, Juan José Ribera, Roberto Cereceda aseguró que “al ‘coto’ lo encuentro una gran persona, un tipo que se relaciona mucho con el jugador, tiene esa capacidad para poder manejar grupos en la idea de juego que él tiene”, indicó.

“Los resultados son los que te van llevando hacia un equipo grande, con él estamos agarrando una idea que nos ha costado, pero ahora estamos viendo a un Audax más sólido”, cerró respecto a la chance de Ribera de llegar a un equipo grande.