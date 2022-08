Ben Brereton tuvo un gran arranque con el Blackburn Rovers en la temporada 2022/23 y estiró el buen presente que vive desde el 2021. El chileno lleva dos goles en cuatro partidos disputados en el actual curso y el delantero interesa en diversos clubes del fútbol europeo.

En los últimos días, el Niza de la Ligue 1 realizó una propuesta formal por el pase del futbolista de 23 años a cambio de 10 millones de euros, pero la primera oferta fue considera insuficiente por parte de su club.

De todos modos, el conjunto francés no es el único equipo que ha mostrado interés por el seleccionado de La Roja. Según la prensa inglesa, Brereton está en la mira del Everton y el Bournemouth de la Premier League, clubes que se suman al West Ham y Leeds United como posibles destinos del chileno.

Respecto a la eventual salida del atacante en el actual mercado de fichajes, el DT del Blackburn Rovers, Jon Dahl Tomasson reconoció que el club está dispuesto a venderlo.

“Siempre hay especulaciones sobre Ben. Es un buen chico y un jugador de mucha calidad. Como he dicho anteriormente, si hay una oferta hay que ver el monto. Para mí, él costaría 30 millones de libras (35 millones de euros)”, manifestó tras la derrota ante el Reading por el Championship.

Además, el entrenador descartó que su posible salida del equipo interfiera en su rendimiento. “Está tratando de hacer lo mejor, ha sido brillante. El partido pasado no fue excelente para él, pero muchos jugadores no estuvieron a la altura. No tiene que ver con una oferta, dejen que se concentre en el fútbol“, apuntó.

Por la quinta fecha del ascenso inglés, Ben Brereton y el Blackburn Rovers visitarán al Sheffield United, el próximo sábado 20 de agosto a partir de las 10:00 horas de Chile.