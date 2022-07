Tras estar 73 días en la clínica luchando contra la leucemia, Lizardo Garrido fue dado de alta luego de recibir un trasplante de médula ósea donada por su hija, María José. El ex Colo Colo reaccionó de buena manera a la cirugía y regresó a su casa para seguir con la recuperación.

“Debí salir antes de la clínica, pero apareció fiebre y colitis antes de venirme. Hoy estoy con todos los exámenes médicos, la médula que me entregó mi hija ya está funcionando bien”, reconoció el “Chano” en conversación con LUN.

El histórico zaguero albo tuvo emotivas palabras para su hija por la donación que lo ayudó a enfrentar su enfermedad. “Cómo es la vida. Yo con su mamá le dimos la vida a María Jose y hoy ella me permite vivir. Ella me mandó ese mensaje cuando me dieron el alta: ‘Que bueno que le pude dar salud y vida a mi papá’. La vida me dio otra posibilidad”, indicó.

Además de agradecer el incondicional apoyo de su esposa Vilma, Lizardo Garrido también expresó el cariño que ha recibido en este último tiempo, tanto de su familia como del mundo del fútbol.

“Al comienzo el diagnóstico era que yo no iba a existir. Bueno, los afectos naturales que son mis hijos, mis hermanos que han sido fundamentales, mis amigos, el lote de Colo Colo 91, los de las inferiores, los presidentes de Colo Colo que me han llamado, no tengo palabras para agradecer el amor”, agregó el exjugador nacional.

“Agradezco a tanta gente que no conozco y que me brindó tanto amor. Yo podía haber sido bueno o malo en la cancha, da lo mismo, pero dejé una huella de que este gallo es buena persona”, complementó el ídolo del “Cacique”.