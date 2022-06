Matías Donoso advierte mal clima para la revancha del Temuco-Colo Colo: “Un escenario así no es favorable para ningún equipo”

Matías Donoso, delantero de Deportes Temuco, conversó este lunes con Los Tenores de ADN y analizó lo que fue la igualdad 0-0 contra Colo Colo por la tercera fase de la Copa Chile 2022.

El atacante valoró el empate en el Monumental y afirmó que “era importante que Colo Colo no sacara ventajas en su cancha. Hicimos un partido correcto, tuvimos un par de ocasiones que no pudimos aprovechar, pero lo importante es que la llave quedó abierta”.

De cara a la revancha en Temuco, el artillero de 35 años advirtió que no habrán condiciones climáticas agradables. “El agua no ha parado acá hace rato, por lo menos dos semanas ya. Está feo el clima. Lloverá toda esta semana, así que será un partido difícil, la cancha estará blanda. Un escenario así no es favorable para ningún equipo”, señaló.

En cuanto al desarrollo del partido en Macul, Donoso se refirió a las disputas que tuvo con el zaguero albo Maximiliano Falcón. “No quise sacar a Falcón del partido, me preocupé más que nosotros como equipo hiciéramos lo que nos pedía el técnico. Fue un partido intenso, pero no fui con la idea de descontrolar a Falcón. Mi juego se basa en chocar con los defensas”, explicó.

Además, el experimentado jugador comentó la opaca campaña que lleva el cuadro albiverde en la Primera B, donde hoy marchan en el puesto 11°. “No hemos hecho un buen papel. Tenemos que mejorar muchísimo si queremos llegar a la liguilla para el ascenso. Estamos trabajando, sin quitarle importancia a la Copa Chile, porque nos ilusionamos con seguir avanzando en cada fase”, indicó.

Por último, Matías Donoso repasó la larga trayectoria que lleva en el fútbol chileno (15 años) y reconoció al zaguero que más le costó desafiar en la cancha. “Benjamín Kuscevic es uno de los defensas más complicados que he tenido que enfrentar”, concluyó.