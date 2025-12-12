;

Sin rencores: Unión Española se puso en contacto con Emiliano Vecchio para ir por el ascenso en Primera B

El volante de 37 años podría regresar a Independencia para liderar la campaña en la segunda categoría, pese a los problemas que tuvo con la dirigencia del club en 2024.

La Unión Española comenzará una nueva y dolorosa etapa tras descender a la Primera B por segunda vez en su historia, luego de permanecer durante 28 años consecutivos en la máxima categoría.

Los “Hispanos”, que ya confirmaron a Gonzalo Villagra como entrenador para la próxima temporada, ahora deberán conformar un plantel apto para la exigente competencia que encontrarán en el ascenso, y viejos conocidos asoman en el radar para regresar.

Según información del periodista Rodrigo Arellano, desde Independencia ya se pusieron en contacto con Emiliano Vecchio para que retorne al Estadio Santa Laura en la Primera B.

Eso sí, el comunicador indica que las conversaciones con el volante argentino de 37 años han sido claras, con el objetivo de no repetir errores del pasado.

Cabe recordar que en su última etapa en Unión Española, en 2024, Vecchio terminó abandonando el club tras serios conflictos con la dirigencia, siendo el principal problema una deuda por el arriendo del departamento en el que vivía el futbolista.

