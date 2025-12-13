;

Esta es la multa por violar la Veda Electoral de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile

La segunda vuelta de las votaciones se realizará este domingo 14 de diciembre.

Javiera Rivera

Esta es la multa por violar la Veda Electoral de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, el Servicio Electoral (Servel) recordó las sanciones vigentes por incumplir la Veda Electoral, una normativa clave para garantizar un proceso transparente y equitativo.

La Veda Electoral es el período previo a los días de votación en que queda absolutamente prohibido realizar propaganda, publicidad política o actos de campaña en cualquier medio, incluyendo redes sociales, prensa, televisión, radio o espacios públicos.

Multa por violar la Veda Electoral

Según lo establecido por el Servel y reportado por medios nacionales, la sanción económica por infringir la Veda Electoral en estas Elecciones Presidenciales puede ir desde las:

  • 20 UTM a 200 UTM.
  • Esto equivale aproximadamente a entre $1.4 millones y $14 millones de pesos chilenos.

Estas multas se aplican especialmente a partidos, organizaciones o personas que promuevan propaganda política fuera de los plazos legales.

Revisa también

ADN

La variación de la multa depende de la gravedad de la infracción y de si se trata de personas naturales o colectivas.

¿Qué prohíbe la Veda Electoral?

Durante el período de veda —que comienza generalmente varios días antes de la elección y termina una vez cerradas las urnas— está prohibido:

  • Publicar o difundir propaganda política en cualquier formato.
  • Realizar actos de campaña electoral o reuniones que inciten al voto.
  • Exhibir afiches, pancartas o símbolos con fines electorales.

El objetivo de estas restricciones es asegurar una jornada de reflexión libre, donde los electores puedan tomar decisiones sin presiones ni promociones de última hora.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad